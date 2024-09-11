死而復生丨外國推冷凍遺體服務收費65萬元起　創辦人: 相信有生之年會見證生物復活

【Tomorrow Bio/冷凍遺體/超低溫冷凍/死而復生/冷藏庫/瑞士】死而復生不是夢? 德國一間名為Tomorrow Bio的初創公司正推出超低溫冷凍遺體服務，希望助客人不久將來可以再次復活。不過，服務收費卻絕非一般人可負擔，據了解保存整具遺體的費用便需約為22萬美元（約171萬港元）。

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根據《紐約郵報》報道，「Tomorrow Bio」主打超低溫冷凍遺體服務。在收費方面，全具遺體的冷凍費用為22萬美元（約171.6萬港元），另收每月55美元（約429港元）的會員管理費。若只保存大腦，費用則為8.3萬美元（約64.74萬港元）。

至於運作流程方面，當客戶合法被宣告死亡後，該公司便會派遣一輛經改裝的救護車及專業團隊(SST teams)趕到接收遺體，並會為遺體注入一種保存細胞的液體，再將其轉移到位於瑞士分支，然後放入一鋼製容器內，裡面除了溫度低至零下198度，亦是真空及充滿液態氮。

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Tomorrow Bio聯合創辦人Fernando Azevedo Pinheiro受訪時表示，相信有關技術可為死去的生物帶來延長生命的機會，並相信自己有生之年能見證生物復活技術。

儘管費用昂貴，但據了解，目前已有6名富豪和5隻寵物的遺體正參與計劃，而等待名單客的客戶更已達到650人，平均年齡約為36歲。

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