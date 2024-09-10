香港小姐2024丨葉蒨文與潛質新秀密鑼緊鼓綵排　莎莉因黃洛妍睇晒成輯《聲夢傳奇2》

▲ 葉蒨文與一眾後輩密鑼緊鼓為《2024香港小姐競選決賽》綵排。

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日（周日）舉行，15強佳麗為（1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis）。

日前，大會宣布今年港姐破天荒全女班上陣，並以剪影形式預告重量級表演嘉賓為闊別港姐舞台足足超過20年的樂壇天后。今日大會正式公開神秘嘉賓身份，她就是能歌善舞、一直致力提拔後輩的葉蒨文（莎莉）。

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▲ 葉蒨文綵排時十分認真。

香港小姐2024丨莎莉親點名齊演出

向來對自己要求甚高的莎莉，由9月初開始已與6大她親自點名的年青女歌手／組合，包括黃洛妍（Janees）、趙紫諾（Sabrina）、趙頌宜、劉詠彤、《校園好聲音—唱響中國》冠軍洪心怡，以及XiX其中3位成員良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）密鑼緊鼓為港姐表演試音、練歌及綵排。

「舞台魅力獎」。團體最初由6名成員組成，經兩次成員變動後為4名成員，成員包括和鄧曉殷（Kiele）。

▲ （左起）黃洛妍、洪心怡、劉詠彤、趙頌宜、趙紫諾。

香港小姐2024丨林子祥驚喜到場

錄音當日由於正值Sabrina正日生日，親切的莎莉即應《東張西望》要求將Sabrina最愛的芒果蛋糕捧到壽星女面前，更著Sabrina Make A Wish，令Sabrina大感驚喜及害羞不已。

莎莉又應《東張》要求與一班後輩大唱生日歌，更搞笑地著全場唯一男士林子祥（阿Lam）帶頭，氣氛熱鬧。

談到與自己親自欽點的後輩終於碰面，莎莉大讚眾人「好乖、好聽話、好勤力」，並笑言事前有擔心後輩們未能抽空達成合作：「佢哋好忙，我心諗死啦，如果（佢哋）唔得咁點算呢？依家I Am Very Grateful。我尋日最開心係突然有Demo畀我聽，我覺得好感激同感動，個個都畀咁多心機。 阿Lam聽到都話：『唱得咁好嘅？』，我就話：『我哋識揀』。」

▲ 莎莉親捧蛋糕為Sabrina慶生。

香港小姐2024丨揭露親自欽點原因

此外，莎莉又大方披露親自欽點的原因，她笑言有次與阿Lam吃牛扒時，突然有人衝過來不斷興奮地「呀呀呀」，並自我介紹是《聲夢2》的黃洛妍。

正是因這自我介紹，莎莉笑言「即刻衝番屋企睇《聲夢》」：「佢又唱得幾好喎，所以我先睇晒成個《聲夢》，好Impressed。所以我今次答應做嘉賓，係希望帶到啲新嘅女仔畀大家睇吓。」

她並謂給眾人很大挑戰：「今次我畀佢哋好大挑戰，因為喺咁短嘅時候要記咁多歌詞。」說畢又面向眾後輩謂：「你哋非常之好，非常之有前途。」Janees事後對於自己在牛扒之夜失儀大感不好意思：「我真係好開心，我係莎莉粉絲嚟架。」

▲ 莎莉對一眾後輩讚不絕口。

香港小姐2024丨曾志偉探班請食飯

昨晚（9月9日），莎莉又在阿Lam陪同下親臨電視城，與一眾後輩為連串歌曲綵排。

現場所見，身形甚弗的莎莉，穿起開衩運動套褲時型格十足；腳踏鬆糕鞋的她，跳唱快歌時不但風采不減當年，而且活潑度絕對不輸一眾後輩，狀態之好令人驚艷。

▲ 曾志偉到現場探班打氣。

雖然已是天后級，但莎莉為與一眾後輩培養出更好的默契、在港姐決賽當晚呈現更精彩的表現，莎莉不但願意一次又一次重複綵排群舞，更不時出言鼓勵後輩們，既窩心又有心。

眾人綵排期間，總經理曾志偉突然殺到現場探班，除關心一眾新人的近況及心情外，還自掏腰包請大家吃晚飯，將現場氣氛推向高潮。

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