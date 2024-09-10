  • 33°C
香港時間：2024910日 (二) 15:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醜女大翻身｜「馬臉大媽」逆襲變女神CEO　豪花2400萬円全身大整形最貴整呢個部位花437萬円

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「馬臉大媽」逆襲變女神CEO，豪花2400萬円全身大整形，最貴整呢個部位花437萬円。

【整容／整形／逆襲／女神／費用/日本／平瀨愛理】日本網紅平瀨愛理（平瀬あいり）曾因整容前後的驚人對比照而爆紅，早前她自爆整形開銷總額達2,600萬日圓（約141萬港元），還大方附上前後對比照，表示整形後的人生180度大轉變，不僅成為百萬網紅，更成為了公司CEO。

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life｜有今生冇來世 4期癌友組團去旅行 打破既定印象笑看生死

整容｜花2,600萬全身整形

平瀨愛理曾參加電視戀愛真人秀《愛的鬣狗》第2季，光是Instagram就有110萬粉絲追蹤，同時她也是熱門格鬥比賽「Breaking Down」的舉牌女郎。

不過，她自爆頭前的自己一切都是「假的」，前後一共花了2,600萬日圓進行全身整形，並公開2019年和2024年的整形對比照，從「馬臉大媽」逆襲變女神，驚艷百萬觀眾。

她亦承認，公開整形對比照就是要炒話題博關注，她希望可以透過外界對她整形的關注，鼓勵那些對外貌自卑的人，她也以此為目標，開始與整形診所合作。

老實說，我也沒想到會有這麼大的迴響，能接受採訪、被邀請上電視，這一切都超乎了我的想像，但是我非常開心能夠引發這麼多討論。

她指出，自己最先在19歲做了雙眼皮和開内眼角手術，共64萬日圓（約3萬港元）。隨後，她花了60萬日元在額頭、鼻子和下巴注射了透明酸，並花了174萬日元進行鼻翼縮小手術。而最昂貴的手術則是在她25歲的時候，切除了下顎角、下巴和顴骨，共花費437萬日元（約24萬港元）。

更多相關報道：【美貌逆襲】自卑日本妹課金42萬大整容　公開8個調整部位1個位最滿意

整容｜整容後人生180度大轉變

平瀨愛理透露，自己的學歷只有高中畢業，剛出社會時曾做過搬家和保安等體力活，非常辛苦。但整形後她的人生180度轉變，不僅成為百萬追蹤網紅，節目拍攝工作接踵而來，還被任命為格鬥比賽「Breaking Down」的子公司CEO。

我覺得自己沒有什麼能力，但因為整形引發話題，我這個曾經一無所有的人竟然能上電視，最終還能成為公司CEO，這是我從來沒想到的，我真的很高興能夠改變自己的人生。

平瀨愛理亦指出，她在整形後常常被投射嫉妒的眼光，還受到許多騷擾，「有時候甚至有不實的傳言，原本要和我一起工作的人，都因此離開了…我深深感受到人們的嫉妒心真的很可怕」。不過，如果再給她一次機會，她表示還是會選擇整形，

我一點都不後悔！很多人見到我，都因為我而感動到流淚，或者說從我這裡獲得了勇氣，不過我也有跟這些人說明整形的風險，但如果他們下定決心了，整形是不會讓人後悔的。

她認為目前是她整形到最滿意的狀態，臉部暫時不會再動刀，但每年會固定做提拉跟皮膚管理，「如果未來看照片覺得哪裡需要調整，可能才會小範圍的進行改變」。

點擊圖片放大
+9
+8

更多相關報道：【整容背後】日本哨牙妹砸2千萬整容變女神　背後藏心酸原因媽媽1句話成人生陰影

同場加映：整容背後藏心酸原因

平瀬愛理曾在YouTube上發布影片首談過去，道出自己悲傷的家庭背景。愛理表示，父親不僅女性關係複雜，還欠債約1,000萬日圓，在她3歲那年，父母便分居了。

她又指，自己與母親的關係並不融洽。與父親分開後，母親疑似走不出感情失敗的傷痛，當時年僅4、5歲的愛里被迫淪為出氣包，不但多次遭到母親毆打，還屢被情緒勒索。

母親認為，看見女兒的臉就會想起她的父親，還多次對她惡言相向，甚至說出「我真的做錯了，要是當初沒生下你就好了」這樣的話，愛里表示，這也是她討厭自己的臉的原因之一。

由於外貌不出眾，愛里自學生時代就飽受欺負，就連網友都批評她長相醜陋，從而讓她越發討厭自己的臉，也因此下定決心整容。

能改變我生活的唯一方法，就是改變我的臉。

點擊圖片放大
+8
+7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【醜女大翻身】日本妹從小被嫌醜樣勸「唔好生仔」　豪擲1000萬円整容逆襲成美女
18:35 2023/04/02
【醜女大翻身】日本妹從小被嫌醜樣勸「唔好生仔」　豪擲1000萬円整容逆襲成美女
【整容上癮】男子自少因外貌被欺凌　花$22萬赴韓整容：大家覺得值嗎？
11:58 2023/03/31
【整容上癮】男子自少因外貌被欺凌　花$22萬赴韓整容：大家覺得值嗎？
【整容上癮】男星逆整容成功　「蛇精男」變男神撞樣許光漢
13:28 2022/11/30
【整容上癮】男星逆整容成功　「蛇精男」變男神撞樣許光漢

你可能感興趣

【醜女大翻身】日本妹從小被嫌醜樣勸「唔好生仔」　豪擲1000萬円整容逆襲成美女
18:35 2023/04/02
【醜女大翻身】日本妹從小被嫌醜樣勸「唔好生仔」　豪擲1000萬円整容逆襲成美女
【整容上癮】男子自少因外貌被欺凌　花$22萬赴韓整容：大家覺得值嗎？
11:58 2023/03/31
【整容上癮】男子自少因外貌被欺凌　花$22萬赴韓整容：大家覺得值嗎？
【整容上癮】男星逆整容成功　「蛇精男」變男神撞樣許光漢
13:28 2022/11/30
【整容上癮】男星逆整容成功　「蛇精男」變男神撞樣許光漢
健康問題 整容 網絡熱話

最高瀏覽

李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單