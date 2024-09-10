醜女大翻身｜「馬臉大媽」逆襲變女神CEO　豪花2400萬円全身大整形最貴整呢個部位花437萬円

▲ 「馬臉大媽」逆襲變女神CEO，豪花2400萬円全身大整形，最貴整呢個部位花437萬円。

【整容／整形／逆襲／女神／費用/日本／平瀨愛理】日本網紅平瀨愛理（平瀬あいり）曾因整容前後的驚人對比照而爆紅，早前她自爆整形開銷總額達2,600萬日圓（約141萬港元），還大方附上前後對比照，表示整形後的人生180度大轉變，不僅成為百萬網紅，更成為了公司CEO。

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整容｜花2,600萬全身整形

平瀨愛理曾參加電視戀愛真人秀《愛的鬣狗》第2季，光是Instagram就有110萬粉絲追蹤，同時她也是熱門格鬥比賽「Breaking Down」的舉牌女郎。

不過，她自爆頭前的自己一切都是「假的」，前後一共花了2,600萬日圓進行全身整形，並公開2019年和2024年的整形對比照，從「馬臉大媽」逆襲變女神，驚艷百萬觀眾。

她亦承認，公開整形對比照就是要炒話題博關注，她希望可以透過外界對她整形的關注，鼓勵那些對外貌自卑的人，她也以此為目標，開始與整形診所合作。

老實說，我也沒想到會有這麼大的迴響，能接受採訪、被邀請上電視，這一切都超乎了我的想像，但是我非常開心能夠引發這麼多討論。

她指出，自己最先在19歲做了雙眼皮和開内眼角手術，共64萬日圓（約3萬港元）。隨後，她花了60萬日元在額頭、鼻子和下巴注射了透明酸，並花了174萬日元進行鼻翼縮小手術。而最昂貴的手術則是在她25歲的時候，切除了下顎角、下巴和顴骨，共花費437萬日元（約24萬港元）。

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整容｜整容後人生180度大轉變

平瀨愛理透露，自己的學歷只有高中畢業，剛出社會時曾做過搬家和保安等體力活，非常辛苦。但整形後她的人生180度轉變，不僅成為百萬追蹤網紅，節目拍攝工作接踵而來，還被任命為格鬥比賽「Breaking Down」的子公司CEO。

我覺得自己沒有什麼能力，但因為整形引發話題，我這個曾經一無所有的人竟然能上電視，最終還能成為公司CEO，這是我從來沒想到的，我真的很高興能夠改變自己的人生。

平瀨愛理亦指出，她在整形後常常被投射嫉妒的眼光，還受到許多騷擾，「有時候甚至有不實的傳言，原本要和我一起工作的人，都因此離開了…我深深感受到人們的嫉妒心真的很可怕」。不過，如果再給她一次機會，她表示還是會選擇整形，

我一點都不後悔！很多人見到我，都因為我而感動到流淚，或者說從我這裡獲得了勇氣，不過我也有跟這些人說明整形的風險，但如果他們下定決心了，整形是不會讓人後悔的。

她認為目前是她整形到最滿意的狀態，臉部暫時不會再動刀，但每年會固定做提拉跟皮膚管理，「如果未來看照片覺得哪裡需要調整，可能才會小範圍的進行改變」。

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同場加映：整容背後藏心酸原因

平瀬愛理曾在YouTube上發布影片首談過去，道出自己悲傷的家庭背景。愛理表示，父親不僅女性關係複雜，還欠債約1,000萬日圓，在她3歲那年，父母便分居了。

她又指，自己與母親的關係並不融洽。與父親分開後，母親疑似走不出感情失敗的傷痛，當時年僅4、5歲的愛里被迫淪為出氣包，不但多次遭到母親毆打，還屢被情緒勒索。

母親認為，看見女兒的臉就會想起她的父親，還多次對她惡言相向，甚至說出「我真的做錯了，要是當初沒生下你就好了」這樣的話，愛里表示，這也是她討厭自己的臉的原因之一。

由於外貌不出眾，愛里自學生時代就飽受欺負，就連網友都批評她長相醜陋，從而讓她越發討厭自己的臉，也因此下定決心整容。

能改變我生活的唯一方法，就是改變我的臉。

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