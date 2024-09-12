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酒店衛生｜夫妻旅行住平價酒店　私密處痕爆驚見小蟲亂竄揭酒店1用品出事

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【旅遊／酒店／陰蝨／酒店用品】住酒店注意！一對夫婦旅遊時入住小型酒店後，使用房內一樣用品後感染陰蝨，導致私處毛髮爬滿小蟲下體極度痕癢。台灣泌尿科醫生強調，部分酒店或旅館對於房內用品清潔未必完善，恐致病毒及寄生蟲殘留，建議外出時最好自備個人用品。

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Sick問識答
Sick問識答｜女士年過30難生育？ 醫生拆解雪卵迷思＋8招養卵

台灣泌尿科醫生顧芳瑜日前於個人Facebook專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」分享病例，指一對夫妻旅行時入住了規模較小的酒店後，使用房內所提供的浴巾後感染陰蝨。由於陰蝨寄生毛髮後會產卵於陰毛上，導致兩人毛上出現一堆小蟲亂竄，令其極度痕癢。

酒店衛生｜酒店清潔未必不完善 旅行建議自備衛生用品

顧醫生強調，想要徹底清除病毒或寄生蟲，最理想是將這些用品清洗後，再用高溫高壓消毒，惟部分酒店或旅館對於衛生用品清潔並不完善，可能會殘存病毒或寄生蟲，因此建議大眾外出旅行時，應自備個人衛生用品，減低感染風險。

醫生續指，感染陰蝨後仍可被治療，最重要是將感染位置的毛髮全數剃除，再使用抗寄生蟲清潔劑清洗即可改善病情。至於毛巾方面，部分人習慣一條毛巾抹全身，可能會抹完「擦私密處再擦臉」，醫生則表示假如私處洗得很乾淨，問題應該不大。

相關內容：外遊注意｜酒店房間死過人點處理？ 前房務員親解9大迷思揭1種情況下唔會換床單

酒店衛生｜陰蝨2大感染+預防方法

本港衛生署衛生防護中心提出陰蝨2大傳染及預防方法：

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同場加映：6大酒店污糟位對應法

除了梳化外，酒店不少位置的衛生情況都未必十分理想。家務助理導師張鳳娟Winnie過去曾受訪時提出6大酒店「污糟位」，提醒大家注意衛生之餘亦提供對應方法，讓大家在出遊的同時保持健康。

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同場加映：9大酒店迷思

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