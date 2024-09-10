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月餅盒回收︱美心回收月餅盒派發22,000張$80餐飲劵【附指定回收點日期及地址】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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回收月餅盒環保之餘仲可以有優惠劵！

【中秋/月餅/月餅盒回收/環保】家長以身作則教導小朋友環保！美心集團連續第16年舉辦「環保中秋顯愛心」回收月餅盒活動，設立全港逾400個回收點，方便市民參與月餅盒回收，當中美心集團在會在11個指定回收點提供超過22,000張餐飲優惠券，即可獲得價值超過$80的優惠券。

最新影片:

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

市民在這些指定地點回收任何品牌的月餅鐵罐及紙盒，即可獲得價值超過$80的優惠券，適用於美心MX、美心中菜、美心西餅等六大餐飲品牌。具體優惠包括在美心MX 惠顧滿HK$60可減HK$6，於指定品牌晚市堂食滿HK$500減HK$50等。

指定回收點包括信德中心、利園（一期至六期）、希慎廣場、希慎道一號、利舞臺、禮頓中心、新城市廣場（一期至三期）、香港科技園、置富第一城、將軍澳廣場及都會駅。

即睇逾400個回收點及指定回收點日期地址:

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即睇6大餐飲品牌優惠劵：

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