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李啟言傷勢丨阿Mo意外兩年後首以文字吐心聲　面對手術後5個月抽搐期

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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李啟言（阿Mo）在意外兩年後首以文字吐心聲。

MIRROR在2022年於紅館舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，可是2022年7月28日發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）重創至今兩年多仍然需要留醫接受治療。

阿Mo於昨日（9日）再度更新IG限時動態，更是其自意外後首度以文字吐心聲！

李啟言傷勢丨阿Mo意外後再度更新IG　女友So Ching轉發同一片段力撐

李啟言傷勢丨阿Mo轉發NewJeans跳舞片

阿Mo在IG限時動態轉發一段女團NewJeans的跳舞片，他寫道：「Wanna Dance like this so bad」，並配上超細字「They been healing me starting from their debut since my injury」。

阿Mo所指的是「好想這樣跳舞」、「自從我受傷之後，她們一出道開始便一直治愈我。」

之後，阿Mo再轉發自己的舊帖文，帖文中的他與女友So Ching同樣是身穿白色舞衣在跳舞。

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李啟言傷勢丨阿Mo面對手術後5個月抽搐期

阿Mo父親李盛林牧師在本月7日發出第111封代禱信，他指阿Mo手術後正常需要面對4、5個月的抽搐期，抽搐只是幾秒鐘，但對阿Mo也是很辛苦。

Mo父又指：「肌肉訓練分階段進行，現在主要是集中強化各組肌肉，使其能有負重的能力。這將有助於進入另一階段，就是各組肌肉的聯絡協調，從而恢復基本生活動作。最終目標是可以開始一部分自我的照顧。」

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