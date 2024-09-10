文娛藝術｜故宮博物館首辦學生免費入場日　4周末共8000張門票明開放登記

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香港故宮文化博物館舉辦首次學生免費入場日，在9月及10月期間4個指定日子，共提供8,000張特別展覽贊助門票，鼓勵本港中、小學生親臨博物館，近距離欣賞中華文化瑰寶以及世界藝術精華。

學生免費入場日的4個指定日子為9月21日、22 日、 10 月12日及 13 日，每日提供最多2,000張贊助門票。成功登記的本港全日制中、小學生可於指定日子憑贊助門票，參觀博物館全部專題展覽（展廳 1–7）及 特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910 年」（展廳 9）。

4個指定日子的贊助門票將於明日（11 日）中午12時起，經博物館合作預約平台Cityline開放作登記，先到先得、額滿即止。每次登記最多兩張贊助門票。成功登記贊助門票者於學生免費入場日入場時，須出示有效香港全日制中、小學學生證明文件，每票僅限入場一次。

故宮文化博物館藉展出故宮博物院的珍貴文物，弘揚中華優秀傳統文化，也展出來自其他世界重要文化機構的珍藏，倡導不同文明之間的交流互鑒。「青年藝遊故宮」承蒙黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助，為本地學生特別是基層青少年提供參觀博物館的機會。自2022/23學年起，計劃至今惠及逾80,000名師生。除學生免費入場日外，「青年藝遊故宮」也接受學校團體申請贊助門票參觀博物館。

現於博物館展廳 9 展出的「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770– 1910年」特別展覽，將於10月14日結束。此展覽是西九文化區慶祝中法建交60周年而 推出的四個重要展覽之一，亦是這所巴黎博物館最全面的法國歷史服飾收藏於亞洲首次亮相，透過法國時尚歷史中的故事，探索法國時尚百年來的演變，講述服飾對身體形態的塑造，以及多種文化交融對法國時尚演變的影響。展覽進入倒數階段，訪客可把握機會欣賞近400件十八世紀末至二十世紀初華麗精美的法國服裝、珠寶與配飾。樂壇及時尚天后莫文蔚特別為是次展覽錄製三語「星」音導賞，帶領中外觀眾一起探索展覽中的法國時尚瑰寶。這批珍貴文物將於展覽結束後送返法國。

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