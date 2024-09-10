  • 32°C
香港時間：2024910日 (二) 17:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子遊｜全球最佳行李運送機場排行榜出爐　日本3機場上榜關西機場憑1原因奪冠 

親子好去處

撰文： 李惠儀

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大家認同這個排名嗎？

【機場/排行榜/親子旅遊/親子遊/旅行】香港人放假最喜歡去旅行，大家又最喜歡哪一個地方的機場呢？你們會從外觀、大小還是餐廳質素評分？有「航空界奧斯卡」之稱的航空服務調查機構Skytrax近日就公布2024年「最佳行李運送機場」排名，是根據旅客等待行李時間來評分，結果日本有3個機場都擠身頭10位，第一位是日本關西國際機場，它全憑1個原因勝出！

靚媽精明眼｜買平機票5大秘訣慳到盡　去回程分開訂更抵？學識1招平一半

航空界奧斯卡｜日本關西、名古屋、羽田機場擠身10大

根據Skytrax公布的排行榜，日本機場有3個上榜，包括日本關西、名古屋和羽田機場，當中由關西機場奪冠，原來關西機場自開幕以來，近30年從未有丟失行李紀錄，而且可以在飛機降落後15分鐘內把行李輸送至輸送帶上，能夠保持這個記錄，奪冠絕對是實至名歸！

親子旅遊｜落機後1隻顏色行李箱等最耐？　航空公司揭託運真相【附4招減等候時間】

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
開學日｜Ben Sir x 港大3尖子開Live「教學生開學」 分享減壓妙法

2024年「最佳行李運送機場」排名：

點擊圖片放大
+8
+7

航空界奧斯卡｜關西機場擁優秀運作模式

關西機場有此驕人成績，亦要歸功於機場職員的運作模式，地勤團隊會2至3人一組，藉以減少經手行李的人數，如果從客機卸下的行李件數跟起飛時出現任何差異，會即時檢查貨艙與周遭範圍；至於嬰兒車和運動器材等特殊物品，就會親手交給旅客，確保旅客的行李順利交付。

同場加映：消委會6款4星或以上行李喼名單

靚媽精明眼｜消委會測試15款行李箱　6款最高分耐用不含致癌物

點擊圖片放大
+6
+5

航空界奧斯卡｜芬蘭赫爾辛基機場成歐洲唯一上榜機場

而其他上的機場包括，近年各方面評分都很高的新加坡樟宜國際機場，雖然是熱門受歡迎機場，最終屈居第2位，第3位巴林機場、第4位多哈機場、第5位日本名古屋中部機場、第6位芬蘭赫爾辛基機場，它亦是歐洲唯一上榜的機場，第7位羽田機場、第８位台灣桃園機場、韓國仁川機場第9位，杜拜機場排第10位，可見上榜機場由亞洲機場佔大多數。

旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法【有片】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子旅遊｜嫌機場等行李太慢？　地勤教4招縮短等候時間：行李貼1物超有用
17:31 2024/07/02
親子旅遊｜嫌機場等行李太慢？　地勤教4招縮短等候時間：行李貼1物超有用
親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次
18:45 2024/07/25
親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次
外遊攻略｜機管局推手機特快行李託運服務　託運過程料只需45秒
17:00 2024/07/31
外遊攻略｜機管局推手機特快行李託運服務　託運過程料只需45秒
日本旅遊｜遊日旅客飛羽田去錯成田機場　凌晨飛的趕航班車費高達5位數
14:05 2024/09/06
日本旅遊｜遊日旅客飛羽田去錯成田機場　凌晨飛的趕航班車費高達5位數

你可能感興趣

親子旅遊｜嫌機場等行李太慢？　地勤教4招縮短等候時間：行李貼1物超有用
17:31 2024/07/02
親子旅遊｜嫌機場等行李太慢？　地勤教4招縮短等候時間：行李貼1物超有用
親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次
18:45 2024/07/25
親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次
外遊攻略｜機管局推手機特快行李託運服務　託運過程料只需45秒
17:00 2024/07/31
外遊攻略｜機管局推手機特快行李託運服務　託運過程料只需45秒
網絡熱話 機場 航空

最高瀏覽

李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單