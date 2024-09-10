親子遊｜全球最佳行李運送機場排行榜出爐　日本3機場上榜關西機場憑1原因奪冠 

▲ 大家認同這個排名嗎？

【機場/排行榜/親子旅遊/親子遊/旅行】香港人放假最喜歡去旅行，大家又最喜歡哪一個地方的機場呢？你們會從外觀、大小還是餐廳質素評分？有「航空界奧斯卡」之稱的航空服務調查機構Skytrax近日就公布2024年「最佳行李運送機場」排名，是根據旅客等待行李時間來評分，結果日本有3個機場都擠身頭10位，第一位是日本關西國際機場，它全憑1個原因勝出！

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航空界奧斯卡｜日本關西、名古屋、羽田機場擠身10大

根據Skytrax公布的排行榜，日本機場有3個上榜，包括日本關西、名古屋和羽田機場，當中由關西機場奪冠，原來關西機場自開幕以來，近30年從未有丟失行李紀錄，而且可以在飛機降落後15分鐘內把行李輸送至輸送帶上，能夠保持這個記錄，奪冠絕對是實至名歸！

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2024年「最佳行李運送機場」排名：

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航空界奧斯卡｜關西機場擁優秀運作模式

關西機場有此驕人成績，亦要歸功於機場職員的運作模式，地勤團隊會2至3人一組，藉以減少經手行李的人數，如果從客機卸下的行李件數跟起飛時出現任何差異，會即時檢查貨艙與周遭範圍；至於嬰兒車和運動器材等特殊物品，就會親手交給旅客，確保旅客的行李順利交付。

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航空界奧斯卡｜芬蘭赫爾辛基機場成歐洲唯一上榜機場

而其他上的機場包括，近年各方面評分都很高的新加坡樟宜國際機場，雖然是熱門受歡迎機場，最終屈居第2位，第3位巴林機場、第4位多哈機場、第5位日本名古屋中部機場、第6位芬蘭赫爾辛基機場，它亦是歐洲唯一上榜的機場，第7位羽田機場、第８位台灣桃園機場、韓國仁川機場第9位，杜拜機場排第10位，可見上榜機場由亞洲機場佔大多數。

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