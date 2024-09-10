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星二代教育｜黃祥興做廿四孝爸爸陪玩陪讀書　大女讀九龍塘神級女校多才多藝屢獲獎

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 38 分鐘前

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黃祥興做廿四孝爸爸陪玩陪讀書，大女讀神級女校才藝兼備屢奪冠。

【黃祥興/41校網/聖若瑟小學/瑪利諾修院學校（小學部）】港男出身的黃祥興與太太Peggy育有3名子女，他們一直以來都用心栽培，為子女安排多個興趣班，讓他們能發揮所長，早前，10歲大女Paige更奪得英文朗誦冠軍。為了可以陪伴子女成長，黃祥興亦擔任湊仔公，陪讀陪玩，無一不參與其中。

星二代教育丨黃祥興9歲女奪英文朗誦冠軍　讀九龍塘神級女校文武雙全

黃祥興做廿四孝爸爸陪玩陪讀 女兒文武雙全屢奪冠

在法國生活了20年黃祥興，來港定居多年，與太太Peggy育有一女兩子，個個品學兼優就讀名校，平日裡也為他們安排多個興趣班。Paige曾在空手道比賽奪冠，早前參加「第75屆香港學校朗誦節」亦得到冠軍，一家人手持錦旗合照共享快樂，黃祥興當時更鼓勵女兒：「你的努力無白費！」

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黃祥興不時也會在IG上傳與子女的生活日常，近日他便乘著巴黎奧運的熱潮，在IG分享與Paige大玩體操的影片，片段中Paige在爸爸旁邊倒立，而黃祥興則坐在旁邊喝水，當見到女兒可以雙手離地時，便露出驚訝表情，最後兩人擊掌結束影片。其實二人是躺在地上做動作，讓人在視覺上誤以為做出了高難度動作，有網民更大讚兩人「完美嘅演繹！」

上周開學日，黃祥興與太太親自送三名子女返學，黃祥興手拖著大女Paige和二仔黃子晉（Tristan），而細仔Damien則穿著睡衣從後跑上來，黃祥興搞笑留言，「開學喇，但係有個小朋友唔係上晝班，等唔切，著住睡衣，你想去邊呀？阿仔返屋企啦！」他又祝福各位小朋友新一年，可以識到好朋友，「勇於嘗試， 保持好奇心，探索更多有趣的知識！」。

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子女多才多藝皆讀名校

黃祥興雖然在法國長大，但來港多年亦配合香港嚴格的教育制度，明白子女要入到好學校就需要多才多藝，所以才安排子女學習朗誦、體操、劍擊等，又有補習中文和數學。兩夫妻更專程搬屋到41校網博入心儀小學，最終女兒成功考入九龍塘神級女校瑪利諾修院學校（小學部），而二仔黃子晉則就讀傳統名校聖若瑟小學。

瑪利諾盛產政商界及娛樂圈名人校友

創校於1925年的瑪利諾修院學校（下稱瑪利諾）是九龍塘神校之一，設有中、小學部，皆屬津貼學校，中學部能為直屬小學部保留80%學位。瑪利諾以英文為教學語言，辦學宗旨是提供優質教育、多元化體驗及培育基本技能，使學生在心靈、才智、體能、心理、藝術和社交，均能健康發展。學校又鼓勵學生熱衷學習，灌輸積極意識。

瑪利諾中小學部均盛產政商界及娛樂圈名人校友，包括已故華懋集團主席龔如心、利孝和夫人兩名女兒、監警會成員及前教育署署長余黎青萍、民政事務局前常任秘書長李麗娟等。藝人方面則有港姐李嘉欣、梁詠琪、劉美君等，而關之琳、宣萱和劉小慧等都是瑪利諾小學部校友。

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