食用安全｜70歲李國麟介紹內地溫泉生飲泉水大讚「甜甜的」　網民嚇窒：好等錢洗？

▲ 現年70歲的李國麟在社交平台上載影片介紹內地溫泉，更直接生喝泉水稱讚其味道。

【李國麟／溫泉水／飲用山水／細菌／寄生蟲】現年70歲的演員李國麟近年常駐內地發展，曾表示自己為了供22歲的女兒李沅薐在英國讀書而積極賺錢，過往曾直播食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，甚至一度因為連續直播帶貨8小時無人問津而被封「最慘帶貨明星」。他近日拍片介紹內地一處溫泉，更在鏡頭前直接飲用並盛讚其味道，令網民不禁懷疑「好等錢洗？」

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李國麟日前在社交平台「小紅書」上載內地旅遊影片，到訪江西省宜春市溫湯鎮，表示鎮中有一個非常古老的泉眼，由宋朝開始沿用至今。他在片中指出，溫泉水的水溫平均為68至72度，更可以直接飲用，之後就拿著木桶到居民取溫泉水的地方。

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他在片中神情興奮地表示該泉眼是「全世界只有唯一一口溫泉水可以喝的，所有居民都會來這取溫泉水帶回家」，隨即蹲下盛了一大桶泉水，甚至即場用手盛了一口直接飲用，大讚味道「甜甜的」。

影片發布後引起網民討論，不少人認為他「搏到盡」，紛紛留言指「好等錢洗？」、「供個女去英國讀唔平㗎！」、「辛苦錢唔係咁易賺」等，亦有人疑以李國麟經典角色之一的鳩摩智揶揄：「鳩摩智功力果然深厚，居然不熱」。不過有自稱當地人的網民就力撐，表示「李老師說的太對啦～我們本地人也常去溫湯打水喝，還可以在溫湯體驗一下泡腳文化哦。」

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食用安全｜黃翠如曾飲山水染病毒

雖然李國麟聲稱該溫泉的泉水可以直接飲用，又指居民會在附近打水，不過水池為露天設計，衛生情況不明，早年亦曾有藝人因為飲用山水結果導致感染病毒。藝人黃翠如曾表示自己過去到敍利亞及馬來西亞拍攝旅遊節目，誤信當地「飲山水會帶來健康」的傳説，結果患上腸胃炎。她在拍攝結束後回港後，於酒店隔離期間發病，不停去廁所之餘更持續高燒不退，令她一度以為感染新冠肺炎，即使已完成隔離，亦不敢到急症室求醫。直至快測結果連續數日呈陰性，才前往就醫。最後，醫生判定黃翠如感染腸病毒，治療了大半個月才痊癒，令黃翠如感概稱「健康可貴」。

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食用安全｜山水含大量細菌寄生蟲

有網民曾在「連登討論區」開帖分享自己用顯微鏡檢視溪水微生物的結果。不僅找到「變形蟲（Amoeba）」，在水中還發現大量「草履蟲（Paramecium）」以及「棘尾蟲（Stylonychia）」；將顯微鏡再放大，還發現許多不明細菌在遊移。礙於器材所限，不排除山水中還有更多致病的細菌及病毒。而鑑於飲用受污染的水都有感染少數致病變形蟲的風險，他因此呼籲市民，不要飲用未經清潔、煲過的水：「山水好鬼污糟，咪飲咪用嚟洗手！」

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