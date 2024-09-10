襲擊保安｜涉闖辦公室圖襲擊法官最終傷及保安   患妄想症男判3個月醫院令

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患妄想症的36歲無業男疑要求與上訴法庭法官交談，再闖入職員專用範圍，最終逃至法官辦公室後襲擊保安，警誡下承認其目的是襲擊1名上訴法庭法官。無業男經審訊後被裁定侵入公職人員管轄或管理的物業單位等3罪成，今（10日）於高等法院被判3個月醫院令。暫委法官判刑時指，事件因精神病引致，被告犯事前已有多人提示不可進入相關禁區，但被告無視。

被告黃世禮（36歲，報稱無業），被控1項襲擊致造成身體傷害、1項普通襲擊，以及1項侵入公職人員管轄或管理的物業單位罪成，事發於2024年4月23日。

代表律師指，被告不同意精神科報告內指他有精神病，被告亦認為自己毋須被判醫院令，希望法庭判處較短刑期。

暫委法官判刑時指，被告犯事前已有多人提示不可進入相關禁區，但遭被告無視。暫委法官又指，精神科報告顯示被告有妄想症，事件亦因精神病引致，故決定遵從報告建議，判3個月醫院令。

案情指，被告於2024年4月23日到高等法院大樓4樓5庭，要求與上訴庭法官交談但遭拒絕。被告突然闖入法庭內的職員專用範圍，司法書記遂呼叫保安協助，其間被告沿樓梯逃走。

兩名保安其後於上訴法庭法官辦公室門外看到被告，並加以阻止，被告反抗時抓傷保安手臂，最終當場被警方拘捕。被告在警誡錄影會面中承認前往高等法院大樓的目的，是襲擊1名上訴法庭法官。

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