減肥大作戰｜284磅男血脂爆標求醫　靠6招調整生活　1年激減120磅重拾健康

【減肥／三高／癡肥／過重／高血壓／高膽固醇／肥胖】肥胖是萬病之根源。台灣一名29歲男子已有高血壓的問題，加上BMI、血脂等指數嚴重超標，健康危在旦夕。台灣減重醫生建議他６招著手改善生活習慣，不消1年，居然減走120磅，而且所有指數全部回落，重拾健康。

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「三高二害」5大指標

台灣減重專科醫生許芷瑜在「初日診所」YouTube頻道發布影片，指一名29歲男子早前因為攻讀博士壓力很大，體重一度高達129公斤（約284磅），導致體檢數字異常，包括BMI 42.2，屬嚴重肥胖；血壓164/102mmHG，屬於高血壓；腰圍過粗有104厘米等。許醫生指，正常人體內的三酸甘油酯應該少於150dl，但男子卻高達224dl，健康情況讓人憂心。她提出「三高二害」5大指標，只要符合其中3項已屬代謝症候群，5項指標包括：

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６招遠離慢性病

許芷瑜醫生續指，除了高血糖以外，男子已經有4項指數超標，故此建議6大生活調整，讓男子控制慢性病和減肥雙管齊下。一年後，男子激減54公斤（約120磅），之前身體檢查的「紅字」亦全部回落至正常水平。

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