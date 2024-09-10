在職家庭津貼｜4人家庭職津增至$4830　一文睇清申請資格＋方法＋表格懶人包

▲ 一文睇清在職家庭津貼申請資格、方法、表格懶人包。

【在職家庭津貼/職津/申請方法】政府在職家庭津貼計劃（職津）今年4月起，4人家庭可領取的職津最高金額由每月4,200元增至4,830元。若以每次申請的6個月申領期計，每宗申請最高金額將由現時25,200元增至28,980元。TOPick為大家整合了職津相關的申請資格、入息及資產限額、工時要求、津貼金額、計算方法、申請方法及連結。

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職津計劃的申請以住戶（包括1人住戶）為單位，申請住戶達到工時要求，並符合入息及資產限額，可以申領計劃下的津貼。每名合資格兒童還可以申領兒童津貼。視乎住戶入息，津貼以全額、3/4額或半額發放。

在職家庭津貼｜申請資格

申請住戶（包括1人住戶）需要達到工時要求，入息及資產符合有關限額；住戶如欲申請兒童津貼，合資格的兒童必須為15歲以下，或介乎15至21歲，並正接受全日制教育（專上教育除外）。

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在職家庭津貼｜入息及資產限額、計算方法

申請「職津」需符合入息及資產限額，其中「資產」意思包括土地、房產、車輛、投資、股份、銀行存款等，自住物業則不在此限；入息限額則是以從事經濟活動的家庭住戶每月收入中位數計算，包括工資、提供服務的報酬、業務盈利、租金收入等。

住戶資產包括土地；房產（自住物業除外）；車輛／船隻；的士／公共小型巴士牌照；投資；股份／經營業務；以及銀行存款／現金等。入息限額是以從事經濟活動的家庭住戶每月收入中位數計算，包括工資（扣除強積金僱員供款）；提供服務的報酬；業務盈利；以及租金收入等。入息與資產限額（適用於2023年4月至2024年3月）可參考如下，另亦可使用在職家庭津貼辦事處的計算器計算【按此】。

在職家庭津貼｜工時要求

工時包括申請人/住戶成員（受僱或自僱）的有薪工時、住戶成員（受僱或自僱）合併計算的有薪工時，以及有薪假日和缺勤（例如病假及產假等）換算的工時。

非單親住戶每月總工時達144小時，可申領基本津貼；如總工時達168小時，可申領中額津貼；如總工時達192小時或以上，可申領高額津貼。

單親住戶每月總工時達36小時，可申領基本津貼；如總工時達54小時，可申領中額津貼；如總工時達72小時或以上，可申領高額津貼。

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在職家庭津貼｜津貼金額

視乎住戶入息，基本津貼、中額津貼、高額津貼以及兒童津貼會以全額、3/4額或半額發放。

在職家庭津貼｜申請方法及連結

1. 使用文本申請表格

2. 使用電子表格

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