畢業營︱明道小學辦「Chill住宿一宵」畢業營　學生校園摸黑尋寶練膽量

▲ 港澳信義會明道小學今年6月特意為小六學生舉辦「Chill住宿一宵」活動，透過不同的體驗和挑戰，讓他們留下對小學的美好回憶。（學校提供）

小學畢業生在母校生活６年，面對即將升中，必定有不捨之情。港澳信義會明道小學明白學生對學校的難離難捨，今年6月特意為小六學生舉辦「Chill住宿一宵」活動，透過不同的體驗和挑戰，讓他們為升中作準備的同時，留下對小學的美好回憶。

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在學校禮堂的兩日一夜「Chill住宿一宵」活動，老師為他們安排多項活動，包括學生可在漆黑的課室與走廊之間穿梭，尋寶找百顆小星星，照亮整座校園的「Chill想尋寶」；圍坐在火爐旁，手握小星星，學生合唱歌曲分享對母校和同學情感的「Chill想玩營火會」；當然少不了重頭戲「Chill住宿一宵」，學生齊心協力搭建帳篷，分工合作鋪設床墊，在禮堂佈置自己的小天地。

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校方希望,「Chill住宿一宵」不僅是小學生活的最後一課，更是在母校的最後一次經歷，見證真摯友情的時刻，讓他們學會勇敢、合作、珍惜，無論身在何處，都能想起這個充滿愛與回憶的夜晚。

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