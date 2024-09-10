  • 33°C
香港時間：2024910日 (二) 15:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

畢業營︱明道小學辦「Chill住宿一宵」畢業營　學生校園摸黑尋寶練膽量

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港澳信義會明道小學今年6月特意為小六學生舉辦「Chill住宿一宵」活動，透過不同的體驗和挑戰，讓他們留下對小學的美好回憶。（學校提供）

小學畢業生在母校生活６年，面對即將升中，必定有不捨之情。港澳信義會明道小學明白學生對學校的難離難捨，今年6月特意為小六學生舉辦「Chill住宿一宵」活動，透過不同的體驗和挑戰，讓他們為升中作準備的同時，留下對小學的美好回憶。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

在學校禮堂的兩日一夜「Chill住宿一宵」活動，老師為他們安排多項活動，包括學生可在漆黑的課室與走廊之間穿梭，尋寶找百顆小星星，照亮整座校園的「Chill想尋寶」；圍坐在火爐旁，手握小星星，學生合唱歌曲分享對母校和同學情感的「Chill想玩營火會」；當然少不了重頭戲「Chill住宿一宵」，學生齊心協力搭建帳篷，分工合作鋪設床墊，在禮堂佈置自己的小天地。

點擊圖片放大
+6
+5

校方希望,「Chill住宿一宵」不僅是小學生活的最後一課，更是在母校的最後一次經歷，見證真摯友情的時刻，讓他們學會勇敢、合作、珍惜，無論身在何處，都能想起這個充滿愛與回憶的夜晚。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

校園直擊︱明道小學全年考試四改三次　學生訪韓澳擴闊世界觀增自信
09:56 2024/05/03
校園直擊︱明道小學全年考試四改三次　學生訪韓澳擴闊世界觀增自信
校園直擊︱明道小學跳出香港辦世界文化日　擴闊學生眼界知識提升競爭力
16:39 2024/05/22
校園直擊︱明道小學跳出香港辦世界文化日　擴闊學生眼界知識提升競爭力
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學
10:00 2024/09/03
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學

你可能感興趣

校園直擊︱明道小學全年考試四改三次　學生訪韓澳擴闊世界觀增自信
09:56 2024/05/03
校園直擊︱明道小學全年考試四改三次　學生訪韓澳擴闊世界觀增自信
校園直擊︱明道小學跳出香港辦世界文化日　擴闊學生眼界知識提升競爭力
16:39 2024/05/22
校園直擊︱明道小學跳出香港辦世界文化日　擴闊學生眼界知識提升競爭力
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學
10:00 2024/09/03
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學
家庭教育 正能量 中小學教育 港澳信義會明道小學 小學

最高瀏覽

李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單