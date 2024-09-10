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美麗40路丨彭方廷大讚小B新一「型到爆」　小B晴晴過關馬麗如憶往事激動爆喊

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《美麗40路》馬麗如抱普晴晴爆喊。

由孫慧雪、黃心美（Scarlett）、劉明軒（Vivian）和陳俞希（Hailey）主持ViuTV選美真人騷《美麗40路》在昨晚（9月9日）節目內，5位參實者：鄧祖欣（Pam Pam）、黃浩鈴（Mekie）、馬麗如（Taylor）、彭方廷（Kiko）及高以嘉變身做兼職媽媽，與5位《香港小B選舉》畢業小B：葉卓嵐、加藤新一、鄧善如（小善）、温善晴（晴晴）及陳妃頤（Migal）大玩親子活動。
 
當聽見要跟小朋友組隊活動，Pam Pam即一臉痛苦地表示：「又要湊仔！」更笑稱：「我淨係有信心對付自己嗰個。」不過自稱非常喜歡小朋友的Kiko則非常開心，但當被問到湊過多少個小朋友時，Kiko想了幾秒後卻回答「冇喎」，說完自己也忍俊不禁。

美麗40路丨ERROR肥仔被參實者大膽對話嚇親　Sophie甜言攻勢Dee大叫：啱聽

鄧祖欣（Pam Pam）跟鄧善如組成《靚靚team team》隊。

美麗40路丨小善讚Taylor靚
 
至於一眾小B則未見參賽者真人先見相，當孫慧雪拿出Kiko照片時，卓嵐隨即舉手說：「覺得佢好温柔。」不過新一卻踢爆他：「佢個個人都話温柔㗎啦！」

當大家看見Taylor照片時即紛紛表示Taylor好靚，小善更指：「佢擺pose好靚！」阿雪聽見後立即擺回同一pose，然後充滿期待地問眾小B：「大家係咪都覺得好靚先？」怎知全場即時靜過宇宙，面對小朋友的毫無反應，阿雪唯有收回期待的表情，扮作沒事發生一樣繼續拍攝，非常攪笑。

馬麗如（Taylor）跟温善晴組成《得得》隊。

美麗40路丨Migal表現做老細潛質
 
最後Kiko與新一組成「Naruto」隊、Mekie與卓嵐組成「Spider」隊、Taylor與晴晴組成「得得」隊、Pam Pam與小善組成「靚靚team team」隊，而以嘉與Migal則組成「彩虹仔」隊。

親子遊戲第一回合，每隊要合力搭建一個帳幕，之後成功通過淋水測試便為之過關。

彭方廷（Kiko）跟加藤新一組成《Naruto》隊

過程中，小B Migal充份表現出做老細的潛質，當以嘉因做錯而重複做同一步驟時，Migal即說：「又再嚟過？」還叫以嘉：「快啲呀！就嚟夠鐘喇！」以嘉則聽話地答：「我好快㗎喇！」

雖然表面看來Migal好像不太喜歡以嘉，但當問到給多少分以嘉媽媽時，Migal卻給8分之高，小朋友的內心世界果然難以觸摸。

高以嘉跟陳妃頤（Migal）組成《彩虹仔》隊。

美麗40路丨Taylor激動爆喊

第二回合眾小B要在10分鐘內完成以車呔、木板和麻繩組成的不同關卡和吊橋。

新一的表現令全場人驚訝，他在各關卡上健步如飛，全場人也看得嘩嘩聲，Kiko更大讚新一「型到爆」，不過當Kiko興奮地問新一：「係咪好勁呀新一你？」新一卻擺出一副「沒什麼大不了」的表情，而且對自己的表現還直接給10分滿分。

不過晴晴卻剛剛相反，她在吊橋上行了幾步之後已害怕地說：「我唔得喇！」大家見狀不斷為她加油之餘，Taylor更不停作出鼓勵，更向晴晴保證會在旁陪著她，最後晴晴終於克服恐懼，成功完成所有關卡，令Taylor激動爆喊。

黃浩鈴（Mekie）跟葉卓嵐組成《Spider》隊。

原來Taylor曾與丈夫計劃生育，可惜當時因為身體問題以至懷孕過程困難重重。今次照顧小朋友令她倍感慨嘆，更坦言假如當時自己有小朋友，現在年紀應該跟晴晴差不多大。其他參賽者知道後深表遺憾，互相擁抱祝福。
 
最後回合每隊要在樹屋上從滑桿滑至地面。晴晴一上到樹屋即大叫「Oh My God！」，不停「No No No」還想即刻調頭走。

Taylor見狀隨即哄她，聲稱男朋友會在下面接住你。於是晴晴便向下大叫：「男朋友喺下面接住我！」不過攪笑的是在場所有人卻沒有人知她指的男朋友究竟是誰。

晴晴成功過關，馬麗如激動爆喊。

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