充公款項│伯明翰前班主楊家誠被充公3.3億　已還款1.04億餘款未還押後再訊

▲ 伯明翰前班主楊家誠（左二）。(資料圖片)

伯明翰前班主楊家誠，於2014年就洗黑錢7.2億元被判囚6年，律政司申請充公資產，雙方達成協議，楊被頒令充公3.38億元，充公令聆訊今（10日）於高等法院進行。控方指楊已還款1.04億元，最近一期1,900萬元還款，控方要求依命令判監或延長還款期，楊一方則指正準備出售物業，並將部分款項存入。雙方同意押後至10月22日再處理，屆時若楊已還款則撤銷聆訊日期。

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控方今於庭上指出，根據2018年12月法官命令，涉洗黑錢罪的楊家誠（64歲）須還款3.38億元，基於社會事件及新冠疫情等事宜，雙方同意延長還款期。控方指楊已還款1.04億元，至2024年7月，律政司表示未有收到1,900萬元還款，要求法庭楊據命令判處入獄或延長還款，而楊亦正處理售樓事宜，估計可還存款約1,330萬元。

雙方同意押後至10月22日再處理，屆時若雙方已達成共識，便可撤銷聆訊日期。

資料顯示，楊於2001至2007年間，涉利用自己及已故父親共5個戶口洗黑錢，涉款7.2億元，楊經審訊後被判囚6年，上訴至終院被駁回。法官頒令楊須被充公3.38億元，若違反充公令，將可被判囚10年。

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記者：林育慧