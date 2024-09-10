  • 33°C
香港時間：2024910日 (二) 15:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

猝死危機｜42歲保險經紀疑心臟病發　跑步機上突暈倒送院不治

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【健身室／猝死／心臟病／跑步機／急救／保險經紀】做運動注意！印度一名42歲男子於健身室使用跑步機時，懷疑心臟病發，當場暈倒，儘管現場有人立即施救，為他進行心外壓，惟送院後仍證實不治。現場CCTV更將整個事發情況拍下。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜有今生冇來世 4期癌友組團去旅行 打破既定印象笑看生死

根據外媒報道，42歲男死者Jalendra Singh 和妻女居住在新德里，本身從事保險經紀。他日前於健身室內，緩慢地在跑步機上行走期間，未知是否感到不適，不久即停下並低下頭，雙手握著前方扶手。不久，他身體開始往後傾斜，整個人很快便倒在地上。當時有其他健身人士見狀，於是馬上將他拖離開跑步機，並立即施以心肺復甦搶救。

點擊圖片放大
+5
+4

懷疑死於心臟病

當地傳媒報道，健身室負責人和其他熱心人士，將Jalendra送往附近醫院，最終搶救不治，警方經調查後不排除他死於心臟病，並將遺體送往法醫檢驗，以確認死因，初步相信事件沒有可疑。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

點擊圖片放大
+9
+8

6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

運動意外｜22歲幼師健身室內深蹲突然暴斃　疑舉太重致腦缺氧猝死
11:01 2024/08/30
運動意外｜22歲幼師健身室內深蹲突然暴斃　疑舉太重致腦缺氧猝死
猝死危機｜50歲「外賣王」日做18小時突猝死　知情人士：他是家中經濟支柱
11:02 2024/09/08
猝死危機｜50歲「外賣王」日做18小時突猝死　知情人士：他是家中經濟支柱
酒後猝死︱25歲工程師8分鐘狂灌1L調酒猝死　醫生：短時間飲超過呢個數高危
今日 12:31
酒後猝死︱25歲工程師8分鐘狂灌1L調酒猝死　醫生：短時間飲超過呢個數高危

你可能感興趣

運動意外｜22歲幼師健身室內深蹲突然暴斃　疑舉太重致腦缺氧猝死
11:01 2024/08/30
運動意外｜22歲幼師健身室內深蹲突然暴斃　疑舉太重致腦缺氧猝死
猝死危機｜50歲「外賣王」日做18小時突猝死　知情人士：他是家中經濟支柱
11:02 2024/09/08
猝死危機｜50歲「外賣王」日做18小時突猝死　知情人士：他是家中經濟支柱
酒後猝死︱25歲工程師8分鐘狂灌1L調酒猝死　醫生：短時間飲超過呢個數高危
今日 12:31
酒後猝死︱25歲工程師8分鐘狂灌1L調酒猝死　醫生：短時間飲超過呢個數高危
健康問題 新德里 保險經紀 德里 健身 印度 跑步 心臟病

最高瀏覽

李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單