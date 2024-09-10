猝死危機｜42歲保險經紀疑心臟病發　跑步機上突暈倒送院不治

【健身室／猝死／心臟病／跑步機／急救／保險經紀】做運動注意！印度一名42歲男子於健身室使用跑步機時，懷疑心臟病發，當場暈倒，儘管現場有人立即施救，為他進行心外壓，惟送院後仍證實不治。現場CCTV更將整個事發情況拍下。

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根據外媒報道，42歲男死者Jalendra Singh 和妻女居住在新德里，本身從事保險經紀。他日前於健身室內，緩慢地在跑步機上行走期間，未知是否感到不適，不久即停下並低下頭，雙手握著前方扶手。不久，他身體開始往後傾斜，整個人很快便倒在地上。當時有其他健身人士見狀，於是馬上將他拖離開跑步機，並立即施以心肺復甦搶救。

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懷疑死於心臟病

當地傳媒報道，健身室負責人和其他熱心人士，將Jalendra送往附近醫院，最終搶救不治，警方經調查後不排除他死於心臟病，並將遺體送往法醫檢驗，以確認死因，初步相信事件沒有可疑。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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