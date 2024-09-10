  • 33°C
香港時間：2024910日 (二) 15:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港姐冠軍丨陳凱琳被質疑為父母收養　Grace霸氣反擊：我就是我

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳凱琳罕談「非父母親生」一事！

陳凱琳（Grace ）與龍鳳胎弟弟Derek長得一副混血外貌，除被指似印度人外，兩姐弟曾被質疑非父母親生，連「抽水王」林作曾挑機陳凱琳細佬，揚言出100萬要求兩父子驗DNA。

近日陳凱琳接受網上頻道節目訪問，以英語受訪大談「明星光環外的她」，除分享扮靚心得外，更主動談及非父母親生傳聞一事。

靚媽港姐｜3孩之母陳凱琳索爆大解放　Grace施睡衣誘惑身材有睇頭【多圖】

港姐冠軍對批評敏惑

席間主持Michelle Zhang說到作為公眾人物要面對很多讚美及批評，陳凱琳對於如何應對時，她直言是一個對批評比較敏感的人，亦是需要克服的問題。

陳凱琳續說很多人教她如何不在意，但她覺得有時候在意批評也有好處，只因某些批評具有建設性，可以幫助自己。

陳凱琳覺得被批評並非一件丟臉的事，若果對一些話感到受傷，也不要害怕，可以直接告訴對方：「我覺得你說的這些話不太友好，我希望你能尊重我，不要再說這些了，請不要繼續在社交媒體發表這樣的言論。」

點擊圖片放大
+8
+7

另外，主持問及如何跟不安全感共存時，陳凱琳坦言單說外表，已令她有不安全感。

「有人說你看起來不像中國人，你看起來像其他種族，你的父母可能收養你，但你不知道。你的臉太長，你的膚色太深，太瘦像『一根筷子』一樣。」

縱然不批評讓她自覺不夠漂亮、不夠好，惟陳凱琳漸漸看開：「當你走在街上，無論是在香港，還是其他地方，每個人都長得不一樣，每個人都有自己的獨特之處，我覺得如果我們都像模子刻出來的一樣，長得一模一樣，這不僅僅是無聊，還會讓一切變得很平淡。」

圈中靚媽丨陳凱琳自揭大仔「玩失蹤」　當年選港姐前張瑪莉給寶貴意見

點擊圖片放大
+8
+7

陳凱琳：我就是我

陳凱琳試著擁抱自己的不完美，加上自覺沒有錯，只是並非大家想像中的模樣：「我就是我」。

由於有信仰關係，陳凱琳認為是神創造其樣貌，因此不會去改變：「我希望保持自己的樣子，我希望人們看到我時會說那是Grace，那就是她的模樣，這樣也是一種美。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
開學日｜Ben Sir x 港大3尖子開Live「教學生開學」 分享減壓妙法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

圈中靚媽丨陳凱琳自揭大仔「玩失蹤」　當年選港姐前張瑪莉給寶貴意見
16:10 2024/09/09
圈中靚媽丨陳凱琳自揭大仔「玩失蹤」　當年選港姐前張瑪莉給寶貴意見
圈中靚媽丨陳凱琳穿火辣開窿連身裙　被老公鄭嘉穎投訴
13:17 2024/01/11
圈中靚媽丨陳凱琳穿火辣開窿連身裙　被老公鄭嘉穎投訴
網民熱話丨鄭嘉穎為「嘥時間論」 解畫　連累馬明阿佘感抱歉
10:22 2023/12/15
網民熱話丨鄭嘉穎為「嘥時間論」 解畫　連累馬明阿佘感抱歉
香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
20:32 2024/07/16
香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】

你可能感興趣

圈中靚媽丨陳凱琳自揭大仔「玩失蹤」　當年選港姐前張瑪莉給寶貴意見
16:10 2024/09/09
圈中靚媽丨陳凱琳自揭大仔「玩失蹤」　當年選港姐前張瑪莉給寶貴意見
圈中靚媽丨陳凱琳穿火辣開窿連身裙　被老公鄭嘉穎投訴
13:17 2024/01/11
圈中靚媽丨陳凱琳穿火辣開窿連身裙　被老公鄭嘉穎投訴
網民熱話丨鄭嘉穎為「嘥時間論」 解畫　連累馬明阿佘感抱歉
10:22 2023/12/15
網民熱話丨鄭嘉穎為「嘥時間論」 解畫　連累馬明阿佘感抱歉
陳凱琳 娛樂人物職業 演員 KOL 香港小姐 YouTube 網絡熱話 家庭關係 娛樂行業

最高瀏覽

李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
行山注意丨獨闖中華龍脊「潘多拉魔盒」 25歲背包客失蹤一個多月證實罹難
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
搭飛機穿搭｜空姐靠睇鞋秒知乘客性格　着洞洞鞋代表衛生差呢款鞋「西客指數」最高
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單
待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單