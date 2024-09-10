港姐冠軍丨陳凱琳被質疑為父母收養　Grace霸氣反擊：我就是我

▲ 陳凱琳罕談「非父母親生」一事！

陳凱琳（Grace ）與龍鳳胎弟弟Derek長得一副混血外貌，除被指似印度人外，兩姐弟曾被質疑非父母親生，連「抽水王」林作曾挑機陳凱琳細佬，揚言出100萬要求兩父子驗DNA。

近日陳凱琳接受網上頻道節目訪問，以英語受訪大談「明星光環外的她」，除分享扮靚心得外，更主動談及非父母親生傳聞一事。

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港姐冠軍對批評敏惑

席間主持Michelle Zhang說到作為公眾人物要面對很多讚美及批評，陳凱琳對於如何應對時，她直言是一個對批評比較敏感的人，亦是需要克服的問題。

陳凱琳續說很多人教她如何不在意，但她覺得有時候在意批評也有好處，只因某些批評具有建設性，可以幫助自己。

陳凱琳覺得被批評並非一件丟臉的事，若果對一些話感到受傷，也不要害怕，可以直接告訴對方：「我覺得你說的這些話不太友好，我希望你能尊重我，不要再說這些了，請不要繼續在社交媒體發表這樣的言論。」

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另外，主持問及如何跟不安全感共存時，陳凱琳坦言單說外表，已令她有不安全感。

「有人說你看起來不像中國人，你看起來像其他種族，你的父母可能收養你，但你不知道。你的臉太長，你的膚色太深，太瘦像『一根筷子』一樣。」

縱然不批評讓她自覺不夠漂亮、不夠好，惟陳凱琳漸漸看開：「當你走在街上，無論是在香港，還是其他地方，每個人都長得不一樣，每個人都有自己的獨特之處，我覺得如果我們都像模子刻出來的一樣，長得一模一樣，這不僅僅是無聊，還會讓一切變得很平淡。」

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陳凱琳：我就是我

陳凱琳試著擁抱自己的不完美，加上自覺沒有錯，只是並非大家想像中的模樣：「我就是我」。

由於有信仰關係，陳凱琳認為是神創造其樣貌，因此不會去改變：「我希望保持自己的樣子，我希望人們看到我時會說那是Grace，那就是她的模樣，這樣也是一種美。」

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