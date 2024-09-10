兒童健康︱「嬰兒搖晃症」恐傷腦引發癲癇死亡　一文看正確處理嬰兒哭泣方式

▲ 「嬰兒搖晃症」恐傷腦引發癲癇死亡，一文看正確處理嬰兒哭泣方式。

【兒童健康／嬰兒搖晃症／育兒】嬰兒因未發育健全，照顧時要多加小心。有港媽就發帖苦呻，指經常提點奶奶不要搖晃初生嬰兒，但奶奶不聽，令媽媽十分擔心。其實不正確搖晃嬰幼兒，可致其身體受損，嚴重更可引發癲癇、死亡。因此當寶寶哭不停時，也可選擇其他處理方法。

據衛生署指出，「虐待性頭部創傷」（又稱「搖盪嬰兒綜合症」）是指嬰幼兒受到劇烈的搖晃及或被強力拍打、撞擊、拉扯等導致腦部、脊髓及其他身體部分受到嚴重傷害。人的腦組織和顱骨不是緊緊地貼在一起的，它們之間存在一定的間隙，嬰幼兒由於腦部柔軟，頸部肌肉發育不足，特別容易受到傷害。

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短暫地猛烈搖晃嬰兒幾秒鐘而產生的急劇加速-減速力，或用力撞擊，皆可引致其脆弱的腦部組織受損，導致嚴重傷害，例如永久性腦損傷、失明、癲癇發作甚至死亡。

此情況可能會發生在照顧者面對嬰兒哭泣時，因一時衝動或憤怒而用力地搖晃或做出其他傷害嬰兒的嚴重虐兒行為。而在一般正常情況下，例如抱着嬰兒讓他在照顧者的膝蓋上蹦跳或逗他玩時將他輕拋向空中，並不會引起此症。

嬰兒哭不停的正確處理方式

保持冷靜

首先不要太着急，若太慌忙，同時用很多不同的方法去處理，可能會讓寶寶更緊張和不安。

排除生病的可能

細心觀察寶寶的情況，如除了嚎哭外，還有不願吸吮、肚脹、面色蒼白等情況，或經常嘔吐、體重欠增長等，都可能是身體不適跡象，需要盡快診治。

嘗試有系統地回應

每次嘗試以一個方法安撫寶寶，並留意使用該方法後他的反應和進展（例如哭鬧維持的時間）；冷靜而有系統地回應，或可找出一種較奏效的處理方法。

瞭解寶寶的特性

每個嬰兒對環境的反應和敏感度都不同，瞭解寶寶的特性和表達需要的信號，有助家長在寶寶開始大哭之前及早察覺並適切地處理。處理方法可以包括逐步引進新的事物，讓他慢慢地適應；亦可在他開始表現不安時抱他離開令他不安的環境，讓他休息一會。

分享心得

家長可與有類似經驗的家長或朋友分享心得，互相學習來嘗試其他解決問題的方法。例如：有些人認為與寶寶乘車兜風、散步、給他按摩等，都是可以一試的方法。

照顧自己情緒需要

假若家長已用盡方法處理但寶寶啼哭仍然持續，情緒難免會變得繃緊。此時需要給自己一點空間去即時紓緩情緒。例如在可行情況下，將寶寶交託給信任的親友暫時照顧；若找不到親友暫時代為看管寶寶，就可把他放在一個安全的地方（例如嬰兒牀），暫不理會他的啼哭，先調整好自己的心情，隔一段時間再去查看，確保他沒有發生意外，待情緒稍作紓緩後再回去照顧他。

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