退房禮儀丨住完酒店用過毛巾放邊好？日本房務員教旅客3步助快速執房

▲ 日本房務員拍片教飯店毛巾用過後，集中放在浴室兩個指定地方，可使房務員在打掃時更方便快捷。

不少人外出旅遊入住酒店，為求方便都會使用房內提供的毛巾、拖鞋等物品，然而用後放在哪卻沒人知曉。日本一名房務員早前在社交平台拍片，教授退房前最好將房內的所有毛巾，集中放在浴室兩個指定地方，可使房務員在打掃時更方便快捷。

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據日本傳媒《ねとらぼ》報道，日本人氣連鎖酒店「SUPER HOTEL」，在官方TikTok帳號發布一段影片，提醒住客可在退房前順手做數件小事，可大大幫助房務員進行打掃。首先是用過的毛巾、浴巾、浴袍、腳踏巾等集中起來，放在浴缸邊緣，或是浴室的置物架上，這讓房務員更方便整理、提升清潔效率。

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此外，在棄置垃圾方面，除易腐爛食物外，其他沒丟進垃圾桶的東西，房務員都會先當作「遺留物」暫時託管。住客可在退房前將所有垃圾確實丟入垃圾桶內，若垃圾桶已滿，可將瓶內的液體先倒掉後，再將空瓶放在垃圾桶旁，有助房務員更有效率整理房間。

另外，客人退房時，不妨利用酒店提供「已退房」的標誌，掛在房門上，令房務員可一目了然，加速清潔房間的效率。

最後，房務員建議客人在退房前，除檢查隨身物品外，千萬要翻開棉被、枕頭，再次確保沒有私人物品遺留在房內，並可將風筒、遙控器、充電線等房內公物放回原物。

不少網友觀看影片後紛紛留言，「毛巾我每次都放在浴室裡」、「我都不知道」、「非常實用」、「我是常客，我每次都在想該把毛巾留在哪裡好」、「我都無意識地隨便放」、「到今天才知道毛巾要掛在浴室」、「從來沒想過這件事！」

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