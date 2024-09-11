搭飛機禁忌｜飛機6大污糟位馬桶沖水掣排第4　專家揭第1名人人都會用

【搭飛機／飛機禁忌／衛生黑點／機艙衛生／環境衛生／細菌／消毒／飛機衛生】搭飛機除了要注意飲食安全，亦要注意座位及周遭環境衛生！有美國專家曾在多個機場和航班收集細菌樣本進行分析，發現有6個地方出乎意料骯髒，提醒大家在接觸這些物件時要先消毒，避免不知不覺受細菌感染。

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搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方曝光

綜合外媒報道，旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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出乎意料的是，飛機座位的椅背餐桌含菌量竟然比廁所設施高出近8倍，「Travelmath」推測，或因航班之間未有充分時間給予清潔人員仔細清潔座位區，相反廁所卻會定時定候進行頻繁清潔有關；「Travelmath」提醒大家，在接觸上述物件前應先消毒，尤其是椅背餐桌位置，避免接觸細菌吃下肚而遭受感染。

同場加映：

機上惡菌丨搭飛機2大位置小心染惡菌 資深機組人員分享5招自保

乘坐最早航班 : 大多航班需嚴格遵守地面停留時間，航班往往於抵達目的地，才有機會接受徹底清潔，因此最早出發的航班最乾淨。

大多航班需嚴格遵守地面停留時間，航班往往於抵達目的地，才有機會接受徹底清潔，因此最早出發的航班最乾淨。 用毯子覆蓋座椅 : 航空公司提供的枕頭與毯子在每趟飛行之前均經清潔，因此建議養成以毯子覆蓋座椅的習慣，以作椅套作用。Robert又指航班所提供的枕頭使用前，最好留意是否有異味，因可能留有上一趟航程乘客的口水、汗水甚至血液。他強烈建議經濟艙的枕頭只能用來支撐背部，最好自備旅行毯與枕頭套。

航空公司提供的枕頭與毯子在每趟飛行之前均經清潔，因此建議養成以毯子覆蓋座椅的習慣，以作椅套作用。Robert又指航班所提供的枕頭使用前，最好留意是否有異味，因可能留有上一趟航程乘客的口水、汗水甚至血液。他強烈建議經濟艙的枕頭只能用來支撐背部，最好自備旅行毯與枕頭套。 提防機上地毯 : 清潔人員經常忽略的清潔位置。Robert建議用包裹機艙毛毯的塑膠袋，當作手袋與地板之間的間隔。如果登機時發現座位嚴重不潔，請務必在艙門尚未關閉前儘速反映。

清潔人員經常忽略的清潔位置。Robert建議用包裹機艙毛毯的塑膠袋，當作手袋與地板之間的間隔。如果登機時發現座位嚴重不潔，請務必在艙門尚未關閉前儘速反映。 避免赤腳 : 正正因為地毯衛生程度欠佳，穿鞋自然是必要之舉，正如去公廁亦絕對不可能打赤腳，在機上也是同樣道理。此外，穿鞋亦避免了腳臭令其他人不適的機會。

正正因為地毯衛生程度欠佳，穿鞋自然是必要之舉，正如去公廁亦絕對不可能打赤腳，在機上也是同樣道理。此外，穿鞋亦避免了腳臭令其他人不適的機會。 自行清潔座位 : 建議乘客用消毒濕巾自行擦拭座椅周圍每一處可觸摸的表面，包括座椅本身（例如人造皮椅材質）、桌板、個人娛樂螢幕、控制器、連安全帶也照擦不誤。Robert提醒，盡可能不要碰座位前方的置物袋，裡面常有「令人不快的驚喜」，例如骯髒的紙巾、尿布、裝了嘔吐物的嘔吐袋，所以他絕不會把個人用品放進置物袋，倘若必須接觸置物袋裡的物品，接觸過後會消毒雙手。

同場加映：專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

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