楊桃中毒｜食楊桃中毒8人送命　醫生揭1類人一口也不能吃恐四肢麻木昏迷死亡

▲ 食楊桃中毒8人送命，醫生揭1類人一口也不能吃，恐四肢麻木昏迷死亡。

【楊桃／水果／中毒／中秋節／四肢麻木／神經毒素】適逢中秋節，楊桃作為應節水果必不可少。不過，台灣腎臟科洪永祥醫生提醒，1類人「一口楊桃都不能吃」，否則可能會因為無法代謝楊桃所產生的神經毒素，導致四肢麻木、甚至昏迷死亡。

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楊桃中毒｜8人食用楊桃後中毒死亡

台灣腎臟科洪永祥醫生曾在Facebook個人專頁發文表示，台灣高雄醫學院附屬醫院曾經報告過20名楊桃中毒患者。不過，這些患者吃得並不誇張，有17人只吃了半個或者一個新鮮楊桃，有3人喝了市場上賣的楊桃汁，但是這20人的後果都很嚴重。

在20名楊桃中毒患者中，15人肢體麻木，10人意識障礙，12人不停打嗝，多人出現呼吸困難、全身肌無力等神經中毒現象，最後12人痊癒，有8人死亡。

楊桃中毒｜1類人忌吃楊桃

洪永祥醫生表示，雖然楊桃是一種很健康的水果，腎臟健康者可以多攝取，但是慢性腎衰竭與需要洗腎的患者則一口都不能吃，包括楊桃汁、楊桃乾等。

不少病患誤以為楊桃為高鉀水果，導致限鉀的腎衰竭患者不能食用。不過，洪醫生指出，主要原因是楊桃在代謝過程中會產生一種神經毒素必須經由腎臟代謝，若腎衰竭患者無法將毒素代謝出去，就會出現四肢麻木、不停打嗝等症狀，隨後出現意識障礙甚至昏迷死亡。

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10大傷腎食物

台灣腎臟科醫生洪永祥亦曾分享，腎病病人亦需慎吃10類高鉀食物，否則可致腎臟受損。

點擊睇10類高鉀食物：

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同場加映：早期腎病5大先兆

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

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同場加映：7類人屬於高危群組

除了留意表徵，她亦建議可以留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

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