KO失眠︱醫生失眠35年意外用1招3分鐘即入睡　實測千名病例逾半2週獲改善

▲ 醫生失眠35年！意外用1招3分鐘即入睡，實測千名病例逾半2週獲改善。

【失眠/助眠方法/失眠治療/電磁波/睡眠習慣/改善失眠】長期受失眠困擾，竟然用一個簡單習慣就能解決！台灣一名醫生長達35年來都備受失眠困擾，每晚需躺床半小時至1個多小時才能睡著。但他一次意外發現，只要做一件事，當晚就能在3分鐘内入睡！並將此方法實測在上千名病例身上，結果有超過一半在2星期内都有改善失眠的反饋。

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台灣精神科醫生杜俊賢自中學開始，即使睡前沒有看電視或聽歌等會分心的事，每晚仍需要大約30至70分鐘才能入睡。直至大學時期到畢業從醫，難以入眠的情況持續，到後來他惟有躺在瓷磚地板、或到溫泉區和在國外度假旅遊時，才能做到10分鐘内入睡。但通常情況下，醫生每晚艱難地在數十分鐘入睡後，還會至少醒來3次，又再需要10幾分鐘才能重新睡著。

KO失眠︱意外嘗試1方法 3分鐘即睡著

情況持續至2015年，杜醫生偶然讀了一本關於「電磁波影響人體」的書。在當天結束門診後，醫生馬上嘗試在家附近公園的草地上赤腳站立逾半小時，然後回家洗完澡躺上床，竟在3分鐘内就睡著，而且隔天起床精神飽滿、容光煥發，令他大為驚喜。

此外，醫生還檢測了診所工作座位和家中臥室床周圍，發現存在高電壓狀態，在找來水電工進行必要改裝後，杜醫生的35年失眠狀況進一步改善了8至9成。

KO失眠︱8年實測上千病例 逾半人2週改善失眠達5成

因自身失眠情況有了奇蹟般的好轉，杜醫生開始在門診中加入了「電磁波是否影響病患睡眠」的鑑別診斷。除了與病患面對面問診，也會請病患描述居家環境，例如寢具、電子設備等如何安置，或直接請病患拍照存證，覆診時以作討論。

經過長達8年時間，杜醫生累積上千位因電磁波影響睡眠的案例。在與患者釐清原因、建議應對策略並實行後，有超過5成病患在2週内改善睡眠情況達5成。許多患者反映，只服用了2、3次藥物，便自然好眠，不需要再吃藥；而覆診往往只是為向醫生表達感謝。

KO失眠︱4招「接地法」排除電磁波幫助入眠

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KO失眠︱電磁波干擾非失眠唯一原因

雖然清除身邊環境電磁波干擾有助改善睡眠，但醫生並非面對所有患者時，都篤定其失眠原因是受電磁波影響。杜醫生指出，在鑒別患者失眠原因時，會先詢問其近期有否發生高壓事件？例如家中有大事、遭遇詐騙等屬於社會、心理方面的壓力。若有以上情況，就會先針對該方面處理。而若患者回答「本身經常很難入睡，加上最近遇到事情，就更加惡化」，此時便要針對近因和遠因一同處理。

而在臨床經驗中，有9成長期失眠的患者都與電磁波有關。杜醫生解釋，由於身體接收電磁波時是全身性的，皮膚連同血液、神經都會受到影響，使血液裡的自由基過高，從而造成失衡：

例如細胞表面會有一個專門讓鈣離子通過的「鈣離子通道」，它需要依照實際需求開關，以保持體內鈣離子平衡。但電磁波使鈣離子通道被迫打開，長期就損害了細胞內的「粒線體」，令細胞失去能量，走向死亡。

杜醫生指，有些失眠病患之所以用安眠藥的效果不理想，是因安眠藥一般作用在腦部，用來調控神經系統的活動，例如抗焦慮，以發揮神經系統原有的剎車功能，令精神保持輕鬆，幫助入眠。但在調控時被外來的電磁波干擾，就有可能降低了安眠藥效果。

KO失眠︱同場加映：6類「睡眠地雷」食物

台灣「好食課」營養師李宜樺在Instagram專頁指出，會影響睡眠的食物除了常見的咖啡因，還包括例如吃高脂、辛辣、高升糖指數食物、飲酒，甚至進食被認為是超健康的蔬菜類，也會因容易造成腸胃脹氣而使人睡不著！

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KO失眠︱同場加映：改善睡眠的小習慣

改善睡眠的衛生習慣對於解決失眠問題非常重要。以下是一些可以改善睡眠的睡眠衛生習慣：

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