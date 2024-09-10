咖啡宜忌｜ 1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列11種人不宜飲咖啡

【咖啡／咖啡因／高血壓／心律不整／胃酸倒流／失眠】不少都市人喜歡飲咖啡，但並非人人都適合飲咖啡，台灣有醫生引述研究，指出1類人日飲兩杯咖啡，死亡率可高達105%，他更列出11類人不適宜飲咖啡，喜歡咖啡人士要留意。

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台灣重症科醫生黃軒早前在其fcebook專頁，指出咖啡不僅能提神醒腦，還有助於緩解疲勞，他引述美國今年發表的一項研究指出，飲咖啡還能抵消久坐帶來的危害，降低死亡風險。

中國蘇州大學醫學院及蘇州大學附屬醫院的研究團隊分析了10,639名成年人資料，追蹤期間長達13年，研究「久坐時間」和「咖啡攝取量」對於死亡風險的影響。該研究已於今年4月發表於《BMC Public Health》。

研究結果顯示，與每天久坐少於4小時的人相比，持續坐著多於8小時的人士，死亡率增加46%。其中，3個不同咖啡攝取量的組別（每天喝<326g、326-540g、>540g咖啡），死亡率都比不喝咖啡者低。

不過，黃醫生列出11種人士不宜飲用咖啡，他引述一項日本研究，指出血壓正常的人士和從不喝咖啡的人相比，每天喝1杯至2杯或以上的咖啡，其心血管疾病風險分別可降低16%及25%；然而嚴重高血壓人士（收縮壓＞180mHg）飲用咖啡的致病風險明顯，雖和不喝咖啡的人相比，每日喝1杯咖啡能令他們的心血管疾病死亡風險降低26%，但只要每天喝2杯或以上，其心血管疾病死亡風險便會增加105%。

他又引述另一項發表在《美國心臟協會雜誌》的研究，指出患有嚴重高血壓（≥160/100 mmHg）的人士每天喝2杯或以上的咖啡，可能會令心血管疾病死亡風險提高超過1倍。

詳細11種人士不宜飲用咖啡，請看組圖：

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