南豐紗廠中秋傳統盆菜宴 過百「老伙記」重聚 數代同堂話當年

南豐紗廠還是工廠的年代有一個傳統習俗，就是每年的中秋佳節老闆都會宴請工友們到荃灣的茶樓吃午飯。活化後的南豐紗廠繼續傳承這個傳統，今年已是第3次舉辦盆菜宴，邀來昔日紗廠的「老伙記」及親友們於紗廠重聚。除了數代同堂一起品嘗美味的盆菜迎中秋，更會遊走活化後的紗廠回顧舊日點滴，長幼跨代共融的溫馨畫面別具傳承意義。回溯1966年香港從事紡織業佔246,470人之多（總登記人口為370萬人），而南豐紗廠年產3,000多萬磅棉紗，一度成為香港產量最高的紗廠，穩佔行業龍頭地位。作為昔日香港紡織工業重地的南豐紗廠，實有賴當年紡織業從業員的辛勤付出，為香港的製造業締造黃金時代。

▲ 南豐紗廠第3次舉辦「中秋筷樂」盆菜宴，長幼跨代共融的溫馨畫面別具傳承意義。

時代變遷 情懷不變



南豐紗廠以傳承紡織歷史文化、培育Techstyle產業及延續香港故事為願景，帶來紡織廠傳統慶祝活動「中秋筷樂」盆菜宴，經港九紡織染業職工總會、陳廷驊基金會、物業旗下的南豐新邨等，邀得逾百位見證紗廠發展的舊工友及其親朋好友同慶中秋，當日更有應節的猜燈謎環節、兒童粵劇表演、與舊工友一同拉筋及紗廠導賞活動，讓工友及其親友回味昔日情懷。時至今日，南豐集團已活化成集初創培育基地、體驗式購物及文化藝術學習於一身的文創地標。

▲ 「中秋筷樂」盆菜宴邀得逾百位見證紗廠發展的舊工友及其親朋好友同慶中秋。

▲ Fitmind瑜伽健身導師Kiki教導大小朋友拉筋動作，長幼共聚樂也融融。

傳統猜燈謎與粵劇表演



舊工友及其親友於宴後一同參與猜燈謎及南豐紗廠的導賞活動，重溫極具歷史價值的裝潢與舊物，包括舊樓梯、「太平桶」及併條機；其後欣賞「查篤撐兒童粵劇協會」的小朋友帶來傳統粵劇表演，並由Fitmind瑜伽健身導師Kiki教導大小朋友拉筋動作，長幼共聚樂也融融。每位參加「中秋筷樂」盆菜宴的「老伙記」及親友均獲贈Courtyard by Marriott Hong Kong Sha Tin（香港沙田萬怡酒店）、Patisserie La Lune（望月）及Orchid Padaria（君蘭麵包廠）贊助的月餅，普天同慶中秋節快樂！

▲ 「查篤撐兒童粵劇協會」的小朋友更帶來傳統粵劇表演。

▲ 「老伙記」及親友均獲贈香港沙田萬怡酒店、望月及君蘭麵包廠贊助的月餅。

（資料由客戶提供）