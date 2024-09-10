劉德華演唱會丨巡唱再生意外　華仔踩空跌倒差點直插入台底

▲ 劉德華完成內地巡迴演唱會，可是日前發生小意外。

闊別11年，劉德華再踏內地演唱會舞台舉行的36場「今天 is the day 劉德華巡迴演唱會」。可是在內地展開巡唱以來，不時發生意外，在前晚（9月8日），劉德華繼之前在上海差點從高台摔下來後，在深圳演唱時差點跌到台底。

有網民在社交平台上載一條名為「劉德華2024年深圳演唱會正面踩空跌倒影片。」短片，在片中可見劉德華在前晚演唱會邊行邊唱《男人哭吧不是罪》時，突然間踩到台上空出來的一格，幾乎由此直摔到台底。幸華仔身手敏捷，跌倒後立即扶著台邊，把身體盡量往台上移，由此沒掉到台底。

可是已令不少網民十分驚恐，紛紛留意表示憂心，同時有網民發現那機關本來是關著，但突然打開，才令劉德華差點掉下去，呼籲有關方面要做好把關。

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劉德華演唱會丨華仔直言未夠喉

幸好在昨晚（9月9日）深圳站演出順利完成，即是「今天 is the day 劉德華巡迴演唱會」36場內地巡唱結束，連華仔也表示沒想到時間過得這麼快，一下子便完成巡場第一個階段，感覺依依不捨。

9月份正值華仔生日月，不少fans跟在台上的華仔預祝生辰，「生日快樂」之祝賀聲，此起彼落。自7月份開始至今兩個多月，這36場的演唱會中，華仔聽得最多的是「愛」這個字，衷心感謝大家對他的厚愛，讓他收到一份最好的禮物。

昨晚巡唱深圳站最後一場完結後，華仔坦言未夠喉的說：「沒想過這麼快，好像還未唱完，感覺才剛剛開始，有點依依不捨。」

▲ 「今天 is the day 劉德華巡迴演唱會」

劉德華演唱會丨氣氛比颱風更澎湃

問到華仔順利演出36場演唱會後，此刻可有什麼想要對自己說？他衷心的謂：「剛剛完成第一個階段的演出，我希望這會是一個開始，若問我在這36場演出中，覺得最好是什麼？我可以跟你說 『觀眾』是最好。」而他也坦承觀眾給他的大愛，為他的演出充滿能量。

此外，內地巡唱最終站深圳開show前一天，剛好10年來最強的颱風魔羯來襲，但無損觀眾睇show心情，現場氣氛比颱風的風力更澎湃。

▲ 「今天 is the day 劉德華巡迴演唱會」

劉德華演唱會丨每天接受很多愛

演唱會舉行期間華仔也關注到不少fans因為颱風關係令到交通受到影響；替他們擔心，但他們仍長途跋涉找方法來到場館看他的演唱會，甚至有fans接近演唱會尾聲才入場，但能夠看到他的演出已心滿意足。

場館內有年紀老邁的的老伯伯、有挺著大肚子的孕婦、有代替爸媽圓夢的年青人等，千里迢迢就是要來看華仔演唱會，每一場都充滿了對華仔的大愛。華仔心表感謝的說：「每天接受這麼多愛，我也不知怎麼還你們。」

▲ 「今天 is the day 劉德華巡迴演唱會」

這次演唱會中，華仔有一個大發現，跟大家分享的笑說：「女（fans）的我不會驚訝 ,竟然有那麼多的男（fans）喜歡我 ，說『劉德華 我愛你』，還好，沒關係，我一樣喜歡。不管怎樣 ，我這次演唱會由第一場到現在最後一場 ，我聽得最多的就是一個『愛』字 ，真的謝謝你們的愛 ，當每一個人說我愛你的時候 ，我會放在心裏 。」

華仔跟大家來一個既誠懇又幽默的承諾說：「只要你們願意，我會繼續開演唱會的。只要你們願意 ，我100歲還要跟你們一起過生日 。只要你們願意，我120歲 ，我會健健康康看着你們變老，謝謝你們的青春，我在你們的面前，找回我的青春 ，從第1秒鐘到現在 ，我聽到的掌聲就是我最好的禮物 。謝謝！大家記得要健健康康，平平安安 ，對身邊的人好一點，對世界好一點 。」

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劉德華演唱會丨意外致手指受傷

至於昨晚演出時，險些差錯腳，令現場觀眾擔心，華仔立時平息大家的憂慮叫大家放心，且抱歉的說：「我答應大家安安全全、健健康康，現在我手指受傷了，不好意思，以後不會。我答應大家以後不會。」

一口氣完成36場內地演唱會後，華仔準備10月份繼續巡唱行程，包括澳門、星馬、台北站等，感受大家對他「愛」的支持。

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