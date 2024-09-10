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校園直擊丨青衣商會小學喜迎新學年　創建積極校園氣氛

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 46 分鐘前

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青衣商會小學的開學日，校園裡洋溢著歡樂的氛圍。(有關學校提供)

9月2日，是青衣商會小學的開學日，校園裡洋溢著歡樂的氛圍。學生們懷著興奮的心情回到校園，而老師們則準備周全，為孩子們帶來精彩的學習體驗。學校環境經過精心清潔，為每位小朋友提供一個舒適和安全的學習空間。

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童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

培養全面發展的潛能
  
所有青商學生在這裡不但能學習知識，還能參加一系列多元化的活動，拓展他們的興趣和才能。從體育比賽到藝術工作坊，從科學實驗到社區服務，這些活動除了促進了學生的全面發展，還鼓勵他們發揮創造力和團隊合作精神。
  
今天的開學活動包括了升旗禮，學生們在文校長的帶領下，懷著自豪的心情唱國歌，並聆聽校長的國旗下講話，鼓勵孩子們在新學年中勇於追求夢想，定立目標，充實自己。隨後，學生們會進入各自的班房，接受書本分發，為新學期的學習做好準備。
  
此外，課室常規訓練和集隊訓練也是今天的重要環節，幫助學生們快速適應新的學習環境，養成良好的學習習慣和紀律。

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共創價值觀的美好願景

開學日這天，學生們與文校長共同畫上笑臉，象徵著來年每位學生都將面帶笑容，愉快地學習。此外，各班同學也用心將12種價值觀倒入青衣商會小學的相框中，形成一幅美麗的價值觀圖畫，展示出全校學生共同追求全人發展的決心。

讓我們一起期待這個充滿希望和歡樂的新學年，祝青衣商會小學每位學生學業進步，好好享受青商的美好校園生活！

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