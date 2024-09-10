親子Staycation︱香港啟德帝盛酒店9.26開幕　特設10米長私人泳池及機器人供自助入住

▲ 香港啟德帝盛酒店將於 9 月 26 日 開幕，臨近啟德體育園新地標。（受訪者提供）

親子Staycation又有好去處！帝盛酒店集團宣布，旗下全新旗艦酒店香港啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak, Hong Kong）將於 9 月 26 日 開幕，臨近啟德體育園新地標，提供 373 間客房，亮點之一是高層海景總統套房內，設有10米長的私人泳池，酒店同時擁有多國菜的主題餐廳、顧客服務機器人，供一家大小盡情暢玩，自助入住和退房。

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未有長假出外遊玩，不妨留港享受全新的Staycation體驗！啟德帝盛酒店將於 9 月 26 日 開幕，鄰近宋皇臺港鐵站，乘坐港鐵前往尖沙咀和會展只有四站距離。酒店設計靈感源於寧靜優雅啟德郵輪碼頭，房間及各設施場地擁有維多利亞港的景觀，毗鄰為即將落成、料成全港最大的運動體驗及購物遊樂綜合埸地的啟德體育園主場館，遊客可方便享受酒店及周邊的休閒娛樂設備。

獲環評金級認證

全新的酒店超過 30%的空間加入充滿清新氣息的綠化設施，更採用中央海水冷卻系統，較傳統空氣冷卻系統節省約 30%能源。同時，約 40%的停車位將配備電動車充電器，並提供 24 小時無紙化入住及退房登記服務，有助大力降低碳排放，並已獲由香港綠色建築委員會頒發的綠建環評（BEAM Plus）金級認證。

貴為旗艦酒店，共提供 373 間客房，包括 40 間套房、 21 間設有露台的客房及套房、三人、四人房及各種相連套房。酒店亮點之一，是兩間極緻豪華套房，分別設有長達 10 米露天海景總統泳池，及頂層花園雙臥室的海景套房。

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酒店設施方面，除設室外無邊際游泳池、100 平方米健身中心、雙層豪華宴會廳，新酒店提供顧客服務機器人，供自助入住和退房。

餐飲亦是新酒店的特色之一，包括西班牙川菜餐廳「七滋八味」，設有露天花園和四個私人包廂，是城中創新的多國菜主題餐廳；以及天台酒吧 Jin Bo Law 將座於酒店的 15樓。

帝盛酒店集團環球市場品牌及創新高級副總裁陳小芳表示，新酒店將重新定義啟德，在文化交流和體驗香港體育成就的平台上，扮演重要角色，促進社區發展。

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