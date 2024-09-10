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移民英國｜港爸為子女前途棄$8萬高薪賣樓移英　轉行做貨倉人工得呢個數

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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港爸為子女前途，棄$8萬高薪賣樓移民英國轉行做貨倉。

【移民/移英港民/英國】不少父母為了子女的未來發展，都會選擇到英國移民，為此需要放棄在港的高薪厚職，到一個陌生地方重新發展和適應。近日有移英港爸於社交平台發文，大呻移民後人工不及以往，回想當初如果仍留在港，月入已超過8萬，慨嘆自己能否繼續堅持下去。

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移民英國｜港爸棄8萬高薪舉家移英 轉行做貨倉月入2千感沮喪

該名港爸在Threads上發文，大呻移民英國後領著低微的收入、卑微的工作，有時候令他不禁回想，如果現在仍留在港，月入已過$80000，慨嘆「我，到底在做什麼？我能否繼續堅持下去？」。

他透露自己原本在香港一間特殊學校擔任資深老師，幾年前考慮到下一代的前途發展，決定賣樓帶全家移民到英國。來到陌生地方居住，他明白在英國未必會得到與香港差不多的工資，但從未想過在英國當SEN老師如此辛苦，加上自己英語不流利，導致薪水比預期中低很多。

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港爸指新入職的SEN教師工資大約是每小時12英鎊（約$122港元），他現時在貨倉工作，平均每小時14英鎊（約$142港元），「所以在英國教書低過我而家的工作」，同時他亦指「過到嚟一個月得2000英鎊（約$2萬港元）仲要扣埋稅，總有一點沮喪」。

他想到自己移英後的境況，才不禁發文大吐苦水，又指子女日後可以回港發展，尊重他們的選擇。

如果日後喜歡嘅話，佢哋可以返香港發展，我唔想將我嘅價值取代佢地的選擇。

移民英國｜網民安慰：凡事都有代價

帖文引來不少網民留言，大批網民紛紛安慰樓主，「明白你心情非常之掙扎，我都有咁樣嘅感覺。加油頂住」、「小朋友冇壓力讀書，已經係無價啦」、「凡事都有代價，賺嗰8萬蚊可能有啲嘢你又接受唔到。所有選擇都係取捨，睇吓自己覺得邊樣重要啲，知道自己想要咩就ok！加油！」、「好明你感受，我文員仔移民過來做藍領工都唔慣，何況你係專業人士」。

另外，也有不少網民勸樓主離開英國，「咁辛苦點解留喺度？翻香港咪仲嘆！」、「過唔到自己個關，仲留戀香港個份人工咪返香港囉！唔洗日日係英國做怨婦！無人會笑係個喎！」港爸則對此回應，自己無意回港，「我驚返咗去唔只做怨婦咁簡單」，又指現在子了要「俾海外大學費」外，十分滿意目前的收入。

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