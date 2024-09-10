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63歲台灣歌后江蕙自揭9年前罹癌　反覆接受治療曾大出血

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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江蕙

現年63歲台灣女歌手江蕙日前才確定復出開個唱，可是卻在今日（9月10日）卻表示罹癌，形容「醫院成為第二個家」，在開刀與反覆化療中多次面臨生死交關，肺栓塞和大出血。

抗癌勇士丨汪建民肺腺癌4期擴散到頸椎　直言化療過程痛苦：拜託把我帶走

江蕙

全文如下：

大家好我是江蕙！這封信是在9/1生日當天寫的，遲遲未寄出；生日當天收到許多朋友的祝福，心中著實百感交集！其實每年的生日，都想要跟大家分享堆積在心裡的心情。每天反覆思考，覺得是該說的時候了！

曾經認為在我有生之年，可以一直與歌迷共度。九歲為了生活而走唱，長大後享受音樂帶給我的充實與快樂！直至2015年祝福演唱會的前夕，我身體發現極大的變化，不想影響團隊與大家的心情，也惟恐我的歌迷擔心，於是自行吃藥控制，所以演唱會取名為「祝福」，祝福大家也是祝福我自己。

最初我天真的自以為是，以為休息就會好轉，沒想到身體狀況並不如預期。我開始有了不安與恐懼，不知如何面對，最終還是做了化驗檢查，唉⋯⋯真的存在“嚴重”的疾病。在病榻中的日子，醫院已成為我的第二個家！在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話，在無數夜裡的輾轉，我為失去視為珍寶的嗓音而難過，也惟恐因為丹田受損，在徬徨無助之際，默默的向老天爺要了一個願望，如果有幸身體能恢復，那就是老天爺賜給我最好的祝福。

事情發生了就只能面對，對抗病魔每一天都當成最後一天，也許是樂觀的心戰勝一切！在此要感謝我心中的活菩薩，也就是我的醫療團隊，他們是我最堅強的後盾，無時無刻給我加油打氣、帶給我超強正能量，用最開朗的心，勇敢面對病魔！讓我得以重生，可以快樂的唱歌、健康的生活。所以想跟正在與病魔對抗的朋友們分享正能量，樂觀或許不能戰勝病魔，但是積極勇敢正向的心情，能使得機會變成無限大！

我是用生命唱歌的台灣查某人，自九歲開始，除了唱歌我什麼都不會！我知道我的再出發，會有一些聲音，但經歷過下一秒不知是生、是死的生死關頭後，而疫情帶給全世界極大的震撼與遺憾，對看待事情就更加通透！那所謂的『聲音』，已不在乎、也不再重要了。人生苦短、好好把握當下做自己！重拾麥克風站上舞台，為喜愛我的歌迷而唱、也為自己而唱、對一路上的貴人，銘感五內，無以言表。

謝謝兩位溫暖的市長，邁邁市長，我沒有忘記我們的約定哦！還有蔣市長，您的歌聲不錯！特別要感謝我的藝人好友文章一句話「人生只有一次」，讓我有勇氣，起念化為動力再度出發，還有一直沒有忘記我的歌迷朋友們，期待之後的再相會。

重新介紹我自己

大家好，我是健康的江蕙！

也是帶著樂觀正向歸來的江蕙！

於2024.9.1

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