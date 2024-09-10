台港交流｜國民黨連勝文：香港無論經歷甚麼波折　也會恢復優勢

▲ 國民黨副主席連勝文(左3)大讚香港，指香港無論經歷甚麼波折，也會恢復優勢，又說大灣區充滿潛力。(民政及青年事務局fb圖片)

港粵澳台青年企業家峰會今日（10日）在港舉行。特首李家超表示，港粵澳台青年企業家應該秉持「天下為公」的理念，抓緊發展機遇。國民黨副主席連勝文大讚香港，指香港已經是中國大灣區的軸心城市之一，與其他大灣區的城市們互相回應，對香港人充滿信心，香港無論經歷甚麼波折，也會恢復優勢。

▲ 李家超表示，港粵澳台青年應該秉持「天下為公」的理念。(政府新聞處圖片)

李家超：港粵澳台青年應持「天下為公」理念

李家超今日（10日）在峰會開幕致詞時指，三中全會強調，要發揮「一國兩制」制度優勢，深化粵港澳大灣區合作，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。他提到，珠三角地區是很多台灣企業最早拓展內地業務的重要陣地，不少台商早已融入區內產業鏈，有信心在粵港澳大灣區聯動實現高質量發展的同時，海峽兩岸的企業家都會抓緊機遇，為區域協調發展打開新篇章。

連勝文：香港是華爾街和比華利山綜合體



出席峰會的連勝文指，「香港就好像是紐約的華爾街、跟洛杉磯比華利山的綜合體，深圳就是中國的矽谷或硅谷。各位想想看，從華爾街到矽谷坐地鐵可以到、開車半個小時就可以到，這種效率和這種便捷性，只有在中國大灣區可以找到。」他又指，自己七年後再次前往深圳，認為當地改變很大、感到震驚，又讚揚澳門的旅遊觀光業，多年來保持超高水準。他認為，整個大灣區的確充滿無窮潛力及魅力，重要關鍵就是人才聚集，更重要的是許多年輕企業家投入了創新創業的行列。

連勝文：對台港缺有效溝通管道感遺憾

會後，連勝文被問到近年台港中斷官方往來，他指，香港跟台灣民間的交流密切，但是不管是半官方或是官方的接觸，「基本上民進黨執政當中，全部都停了。」他指，現在來講，台港幾乎沒有一個比較有效的溝通管道，感到遺憾。

全國政協副主席梁振英、中聯辦主任鄭㕍雄、外交部駐港特派員崔建春、中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌等出席峰會。

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