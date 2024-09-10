食物中毒｜內地團11人嘔吐不適送院　旅監局指部分團友曾進食自備食物

▲ 有團友不適在路邊椅子上休息。(團友提供)

一個來港6日的江西內地團，今日（10日）到九龍城道參觀一間鐘錶公司後，多名團友突感不適報警，消防處派出十多部救護車及流動指揮車到場處理。

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據其中一名男團友表示，他們部分團友昨晚曾進食龍蝦，之後陸續有人感到不適甚至嘔吐，至今日中午12時許，當參觀完鐘錶公司行程後，多人在附近一公園等候時再感到不適報警，初步有十多人須送往伊利沙伯醫院診治，他們全部清醒。

旅遊業監管局晚上回應指，事後已即時派員到該區以及伊利沙伯醫院向涉事旅行代理商了解情況，得悉懷疑不適的團友均屬同一個旅行代理商，涉及兩個旅行團，分別有32人及31人，暫時有11人感到不適，到醫院求醫。

旅監局從相關旅行代理商處得悉，涉事兩個旅行團均於昨日到港，同日分別於嘉樂軒午膳及金港薈晚膳，行程期間有團友曾另外進食自備食物，相關食物將送往衞生防護中心進行檢驗，而有關食肆表示並沒有供應龍蝦菜式。除了送院團友外，其餘52人名團友未有感到不適，並繼續行程，將於今天稍後時間按原定計劃離開香港。

旅監局提到，昨日到訪金港薈及嘉樂軒用膳的內地入境旅行團分別有26個及43個，分別涉及728及1,372名旅客，當中包括涉事旅行代理商。旅監局已通過負責該69個旅行團的所有相關旅行代理商確認，除上述個案的11人外，其餘所有同團及其他旅行團的團友均未有出現類似病徵。

旅監局已提醒相關旅行代理商及接待內地入境旅行團的餐廳經營者提高警覺，確保食物及環境衞生，並提醒旅客注意個人、食物及環境衞生，以保障安全。

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