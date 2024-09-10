父性侵女│涉3度性侵11歲女兒候判　39歲父認3強姦自認「禽獸不如」

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39歲父親涉於2021年新冠疫情期間，乘同居女友外出工作時，在家3度性侵11歲女兒，女兒事後向同學及母親披露事件，涉案父親警誡下稱「我好後悔對個女做咗呢啲傷天理、禽獸不如的事，我無面目見我個女，因為我搞咗佢」，今(10日)於高等法院承認3項強姦罪，押後至9月23日判刑。

被告現年39歲，案發於2021年3至4月16日期間，當時被告與同居女友同住，育有11歲女兒X及8歲兒子。被告沒有刑事記錄，代表律師求情指，同意本案涉及違反誠信及非常嚴重，被告當時35歲與事件年齡相距24年，惟事發時僅維持1個半月，亦沒有使用暴力，望法官輕判。法官表示需時參考有關案例，押後至9月23日判刑。

案情指，被告與同居女友Y同住，育有X及8歲兒子。2020年11月至2021年5月期間，被告無業，女友則兼職工作，被告其後任職運輸工人。

首次被告發生時，被告及子女均在家，被告與X正在晾衣時，X突然拉低被告短褲致露出下體，被告整理後拍打X胸部。當X在房間時，被告進入房間與其發生性交，其間指X頑皮，X曾扭曲身體掙扎，惟被告未有理會，被告事後向X道歉，X向被告怒目而視及罵他。

及至同年4月及5月，被告分別兩次迫X發生性交，X曾扭動身體及表示痛楚，要求被告離開，事後被告著X不要告訴女友Y。

同年5月中，X向同學提及事件，並借用同學手機向母親Y發出訊息披露事件，Y得悉事件後向被告大興問罪，被告否認事件，Y要求被告搬走。X的同學母親其後從女兒手機訊息得悉事件，遂與學校聯絡及告知社工。被告於同年9月被捕，警誡下稱稱「我好後悔對個女做咗呢啲傷天理、禽獸不如的事，我無面目見我個女，因為我搞咗佢」。

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記者：林育慧