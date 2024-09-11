公務員招聘｜AO、EO招聘周六展開　大學三年級學生可申請

▲ 四公務員學位職系招聘工作星期六展開。（資料圖片）

政府將於周六（11日）展開新一輪聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作。申請人須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，截止申請日期為10月4日下午11時59分（香港時間）。

所有符合相關入職條件的香港永久性居民均可投考；大學三年級學生也可提交申請。各職位的招聘目標如下：

職位 招聘目標人數 政務主任 50 二級行政主任 200 二級助理貿易主任 3 二級運輸主任 10

合資格的申請人會獲安排參加暫定於12月7日在香港舉行的聯合招聘考試。

除了應考聯合招聘考試外，所有申請上述職位的人士必須具備：

1、綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績；

2、綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及



3、《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績。

公務員事務局表示，若未取得上述測試所需成績的申請人也可申請，將安排參加暫定於12月7日在香港舉辦的特設考試。

申請人亦可選擇於12月7日在七個香港以外城市（即北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）的其中一個場地應考聯合招聘考試。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】