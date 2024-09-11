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盛事經濟｜CHANEL 11月香港開騷　陳祖恒促政府爭取更多國際盛事落戶

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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CHANEL 11月在港開騷，選址知專設計學院。

國際時裝名牌CHANEL擬於11月5日在港舉辦「2024/25早春度假系列」時裝騷，並選址香港知專設計學院（HKDI）。

陳祖恒早前出席亞洲時裝界年度盛事「CENTRESTAGE」。

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒表示，「香港時裝設計周」將在今年11月底首度舉行，CHANEL同月舉行時裝騷，既為「時裝周」打下「強心針」、營造更濃厚的盛事和時尚氛圍，同時可吸引大批國際名人、著名設計師及具消費力的旅客來港，為整體經濟、旅遊、貿易等周邊產業發展注入動能，帶來更大協同效應。

他期望，政府繼續把握香港的獨特優勢，主動出擊爭取更多時裝、文藝等國際盛事「落戶」香港，更積極將國際及國內品牌匯聚香港，並繼續投入政策和資源，支持「香港時裝協會」和業界工作，攜手把「時裝周」及其他時裝盛事做大做強。

據介紹，位於將軍澳的設計學院校舍，由法國建築公司「Coldefy & Associes」完成，主題是「一張白紙」。HKDI設有時裝資料館，總面積為360平方米，用以展示約1,500件擁有悠久歷史的時尚珍藏。

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