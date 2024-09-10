著數優惠｜大家樂早餐會員價$22起　茶市午市都有焦點優惠

▲ 大家樂推出全日各時段不同優惠。（資料圖片）

【大家樂／著數優惠／優惠攻略／早餐／下午茶】大家樂宣布，即日起推出會員升級優惠，全日不同時段都有優惠。

用Club 100 APP，領取「粉C優惠券」，即享不同優惠。焦點有早餐$22起、茶市$9水蜜桃寒天櫻紅冰，午餐及晚餐各有減價餐單。

▼ 點擊圖片放大 +2

馬上登記會員

早市優惠，9月9日至13日：

$23 蜜糖芥末火腿碎蛋三文治(全份)＋熱咖啡

$22 麥皮＋意式風味咖啡(泡沫/鮮奶咖啡)

茶市優惠，9月10日至23日：

$9 水蜜桃寒天櫻紅冰

茶市優惠，9月10日至30日：

$10 2件葡撻

午市及晚市優惠，9月10日至16日：

招牌焗/素焗系列套餐減$3

午市及晚市優惠，9月10日至30日：

$42 單拼燒味一人餐

最營之選系列套餐減$4

點拎優惠券?

1. 開Club 100 3.0 APP

2. 撳「粉C優惠券」

3. 揀優惠券，再撳「立即領取」

用咗優惠都可以拎券再用優惠。優惠受條款約束，產品視乎分店供應情況而定。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】