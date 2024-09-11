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迪士尼盲盒｜香港迪士尼新推迷你園區特色玩具垃圾桶盲盒　3日大賣3000個即加推滿足粉絲

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

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迪士尼推出迷你玩具垃圾桶盲盒，以樂園不同園區的專屬垃圾桶為設計藍圖，架3日旋即賣出3000個。(香港迪士尼提供)

香港迪士尼樂園度假區(香港迪士尼)早前推出迷你玩具垃圾桶盲盒，以樂園不同園區的專屬垃圾桶為設計藍圖。垃圾桶盲盒上架3日便旋即賣出3000個，一度出現供不應求。為滿足粉絲熱愛，今日起度假區內的商店將陸續補貨上架，不妨入園搶購一個，齊齊到園區尋找「真身」合照打卡呃Like。

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是次玩具垃圾桶的款式包括園區內的明日世界、美國小鎮大街、小小世界、PUSH小推、魔雪奇緣世界、反斗奇兵大本營的專屬垃圾桶為設計藍本。不少遊客購買後，紛紛為迷你垃圾桶與園區內的「真身」合照打卡，大讚「十分可愛」、「連垃圾桶也要帶回家」。商品幕後策劃人表示新一批玩具垃圾桶已經安排補貨，今日(9月11日)起於度假區的商店陸續上架。

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香港迪士尼樂園度假區商品採購經理Amy為今次玩具垃圾桶的其中一個幕後策劃人，她與產品策劃團隊在構思新產品時，以香港迪士尼特色商品為大方向 ，並順應市場「抽盲盒」的新趨勢，設計一套六隻的迷你垃圾桶盲盒，當中包括廣受遊客歡迎的PUSH小推。

另一位幕後策劃人、香港迪士尼樂園度假區商品採購專員Rachel指在設計階段，團隊為樂園全部垃圾桶款式進行多次比較，最終挑選色彩繽紛以及富明顯主題的款式，藉以吸引收集者，連同具迴轉轆的PUSH小推湊成一個系列。

Amy和Rachel均覺得這套玩具垃圾桶是她們其中一個難忘的作品，由構思、生產、到推出市場，深受遊客和演藝人員歡迎，獲得很大滿足感，同時亦感激團隊及上司一直的支持。

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