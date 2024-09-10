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李海生逝世丨李海生遺孀憶亡夫患「天皰瘡」　李太感慨丈夫離世不用再受病魔折磨

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 25 分鐘前

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李海生離世終年83歲。

資深演員李海生逝世，享年83歲！在70、80年代演出大批功夫動作電影，後來轉戰電視台李海生，晚年主力在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》演接龍集團保安員「申叔」，他在去年12月離開TVB退休，可是在昨日（9月9日）於醫院病逝。

李海生太太接受媒體訪問指，丈夫身上約3個月開始出現「天皰瘡」（Pemphigus），由開始時數顆到很快長滿全身，數月來痛不欲生，醫生指這是因為免疫系統出現問題所致。

其實這是種罕見的自體免疫水皰性疾病，年老者皮膚最常見的自體免疫水泡病，一般多出現在男性身上，患者皮膚及黏膜上出現鬆弛性水泡或大泡。

李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍

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李海生逝世丨皮膚潰爛受折磨

李家親人四出奔波尋找方法醫治，可是也沒法解決問題，李太並無奈指當時要聘專業護士為李海生洗傷口，可是要幾千蚊洗一次，費用不便宜。

經朋友幫助下，李海生在上周三（9月4日）轉介入沙田威爾斯親王醫院。李太憶述醫院已很好，安排兩位皮膚科醫生、一位心臟科醫生、一位內科醫生為丈夫診症，並有4個護士齊幫忙洗傷口，無奈海生叔當時全身皮膚已潰爛，流血流水、背脊生滿瘡，他不停嗌痛，根本無法入睡，醫院除為他打類固醇，以及「瞓覺藥」讓他睡眠。

見丈夫臨終前的最後3個月受盡病魔折磨，李太無奈指海生叔離開也不完全是壞事，稱：「至少佢唔使再咁辛苦。」

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