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保安收賄│廉署起訴北角百福花園前保安主管　涉向4下屬收賄1萬「編更費」

社會

撰文： 李志強

發布時間： 38 分鐘前

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北角百福花園前保安主管遭廉署起訴。 (資料圖片)

廉政公署周一（9月9日）落案起訴一名私人住宅屋苑前保安主管，控告他涉嫌從4名下屬保安員收賄共逾10,000元，作為在編更時，為該4名下屬編配可獲額外津貼的更份。

被告鄧廣祥，59歲，北角私人住宅屋苑百福花園前夜更保安主管，被控5項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。被告獲廉署准予保釋，周三（9月11日）在東區裁判法院答辯。

案情指被告於2021年8月至2023年2月期間任職百福花園夜更保安主管，負責監督所有夜更保安員，並會分配他們的工作及編配更份。被告及該屋苑所有保安員均由百福花園業主立案法團（百福花園法團）聘請。

由於該屋苑保安員人手短缺，部分夜更保安員會被編配特別更份，即當值時須同時負責多於一個「座頭」的保安工作。自2022年1月起，保安員在特別更份當值可獲該屋苑法團發放每更150元的津貼。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌於2022年1月至2023年1月期間，先後多次從4名下屬保安員收取每月300元的賄款，合共逾10,000元，以給該4名下屬編配特別更份。調查又發現，部分下屬後來拒絕向被告支付賄款後，懷疑因此被暫停編配任何特別更份，甚至在工作上獲被告故意作出種種刁難。

廉署指百福花園法團禁止其僱員就屋苑事務或業務向他人索取、接受或提供利益。百福花園法團在廉署調查案件期間提供全面協助。

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