成功心法︱台航空CEO英文考試曾得20分　憑兩個字克服考上南加大碩士實現機師夢

▲ 星宇航空創辦人兼CEO張國煒憑信念兩個字，成為機師，更成為了航空公司創辦人。

【機師/星宇航空/張國煒/南加大/美國留學】成為機師，翱翔天際是很多人的夢想，但過程中充滿挑戰，必須有堅定的決心才能實現！台灣星宇航空創辦人兼CEO張國煒除了在管理層表現出色，更是一位優秀的機師。近日，有網友在社交平台上分享，搭乘星宇航空時遇到張國煒親自駕駛飛機，卻對他的英文表達感到不太流利。張國煒隨即親自回應，幽默地自嘲自己是「台灣死孩仔」，並坦承英文不是自己的強項。他回憶起六年前演講時，曾自爆大學英文考試只得20分，甚至被高中老師質疑「想去留學？門都沒有」。但最後張國煒憑著努力成為機師，更創辦了航空公司。

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其實，這不是張國煒第一次談論自己的英文能力。早在2017年9月14日，他在台師大體育館接受台灣大學和《中國時報》的邀請演講，吸引逾3000名學生到場。其中一位就讀台師大體育系碩士一年級的男學生表示對航空業感興趣，但因英文能力不足而感到困惑。張國煒聽後，反問：

英文真的這麼難嗎？我大學英文考試只得20分，是真的！

他還分享了高中老師的話，當時對他說「張國煒，你還想去留學？你門都沒有。」然而，張國煒最終考上了美國南加州大學，並獲得碩士學位，藉此鼓勵學生們：

英文並沒有想像中難。

成功心得︱憑信念兩個字實現機師夢

張國煒強調，追求夢想的信念至關重要。他指出，當你真的渴望實現某個目標，就應該為之付出努力。他表示，成為飛行員的英文交流並不複雜，

我不是叫你教書，只需要知道左轉和右轉就好了。

這番話引起台下熱烈掌聲，張國煒隨即鼓勵在場的學生要對自己有信心，明確自己的目標，努力去實現它，切勿因為某項能力不足而自我否定。

他還提到，創立星宇航空的過程充滿挑戰：「你行，就能成功嗎？未必。」

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成功心得︱創業者必須步步為營

他強調，若不努力和謹慎，則可能面臨失敗。因此，創業者必須步步為營，不可對自己的成就或能力過於自滿。根據台媒報導，張國煒進一步指出，航空業挑戰重重，沒有固定休假，且需要投入大量時間和精力。他表示，應徵者必須對行業有深入的了解，並持續學習，若在面試中只是提到「想環遊世界」的想法，將立即被淘汰。

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