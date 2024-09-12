  • 29°C
香港時間：2024912日 (四) 09:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肝臟問題｜乙型肝炎可演變成肝癌患者切勿忽視　機械臂微創手術切除肝腫瘤　創傷少可加快復原

醫健人物

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港是乙型肝炎的高發地區，而乙肝正正是肝癌的主要成因。正因如此，肝癌長居本港十大常見癌症之列，於2021年排行第五大癌症。有外科專科醫生指出，如果能於早期發現肝癌，可透過手術切除，近年更有機械臂微創手術，有助減低手術的創傷性，提升患者的康復速度；又呼籲乙型肝炎患者應定期進行檢查，及早發現病情。

外科專科朱嘉運醫生表示，本港自80年代末開始為初生嬰兒提供乙型肝炎疫苗注射，大大減低演變成肝癌個案的數目，但有部份40至50歲或以上人士仍未接種疫苗，屬慢性肝炎的高風險人士。此外，丙型肝炎、非酒精性脂肪肝、肝硬化、環境污染及不良飲食習慣等因素，亦會增加患上肝癌的風險，應小心留意。

早期患者適宜接受切除手術

朱嘉運醫生指出，不同期數的肝癌個案，治療方案會有所不同，例如晚期的肝癌個案，患者的腫瘤細胞往往經已擴散至肝臟以外地方，並有機會出現肝功能嚴重受損，因此患者不適宜接受手術。一般可以使用標靶治療和免疫療法，以及肝動脈栓塞化學療法（TACE）進行治療。至於早期的肝癌個案，治療方法主要包括腫瘤切除手術、局部消融和肝臟移植。

不過，接受肝臟腫瘤切除手術時，有多項考慮因素，包括腫瘤大小、位置及數量、患者的肝功能、肝儲存量等。肝臟腫瘤切除手術可大致分為傳統開刀及微創手術兩種方式，前者的傷口約8吋長，患者的痛感亦較大，術後一般需要留院5至7天。

精準微創手術 加快康復

相反，微創手術的創傷性相對較小，近年更可選擇配合機械臂去提升治療效果，提高手術的精準度，並保護周邊健康組織避免損傷，有助減少手術後的併發症，加快患者康復速度，提高生活質素。「利用機械臂精確地進行手術，切口細小，但亦可進行複雜的手術操作。外科醫生於控制台操控機械臂，同時使用放大影像3D鏡頭，更清楚顯示膽管及血管等手術位置，進行解剖及切除。」朱嘉運醫生說。

透過機械臂進行的肝臟腫瘤切除手術，一般只有數個約5毫米至1厘米的傷口，及於下腹位置開設一個約4吋長的傷口以便取出腫瘤組織，較傳統的腹部傷口小，可減低出現傷口感染併發症如流血、紅腫等的機會，住院期亦相對縮短，視乎病情及康復進度，最快可2至3天出院。

60多歲的陳先生是一名乙型肝炎患者，一直以來都有定期監察肝臟健康狀況。早前於例行檢查中發現左肝出現約3厘米的腫瘤，幸好只屬早期階段，可透過手術切除。經考慮下，陳先生決定接受微創手術切除肝臟腫瘤，術後只需留院3日，至今康復情況理想，已可回復正常生活。

朱嘉運醫生提醒，肝癌的治療有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案，並建議港人應注意均衡飲食、維持健康體重及血脂水平、適量運動、避免飲酒，以保護肝臟健康。如已是乙型肝炎患者等肝癌高危人士，更要定期進行身體檢查，及早接受治療。

外科專科朱嘉運醫生指，乙型肝炎是本港肝癌的最大致病因素。

撰文 : 朱嘉運 外科專科醫生

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

KO失眠｜長者易陷「失眠+情緒病」惡性循環　治療需具針對性勿倚賴安眠藥
2024/09/10
KO失眠｜長者易陷「失眠+情緒病」惡性循環　治療需具針對性勿倚賴安眠藥
頭痛｜頭痛不一定是頭風　肝氣不暢亦可導致頭痛
2024/09/06
頭痛｜頭痛不一定是頭風　肝氣不暢亦可導致頭痛
兒童肥胖｜本港學生超重問題比率大增　營養師拆解健康減重5大貼士預防及改善兒童肥胖問題
2024/09/03
兒童肥胖｜本港學生超重問題比率大增　營養師拆解健康減重5大貼士預防及改善兒童肥胖問題
身體退化丨誤當心臟衰竭為年老退化　留意長者日常變化　免心腎功能遭破壞
2024/09/03
身體退化丨誤當心臟衰竭為年老退化　留意長者日常變化　免心腎功能遭破壞
關節炎丨評估病情調整用藥　類風濕性關節炎治療趨個人化
2024/08/31
關節炎丨評估病情調整用藥　類風濕性關節炎治療趨個人化
健康問題 網絡熱話 治療 乙型肝炎 肝炎 肝癌 肝硬化 脂肪肝

最高瀏覽

梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
天氣預報｜周三日間酷熱達33度　南海低壓槽或發展低壓區
天氣預報｜周三日間酷熱達33度　南海低壓槽或發展低壓區
致癌危機丨20歲女患大腸癌母亦患肺腺癌　專家嘆：1個飲食習慣惹禍
致癌危機丨20歲女患大腸癌母亦患肺腺癌　專家嘆：1個飲食習慣惹禍
小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽
小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽
急症室最長等候時間（09月12日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月12日 時間04:05）