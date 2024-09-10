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MIRROR成員︱Edan認追求林明禎　呂爵安表明未與女神「打羽毛球」：不想影響女生聲譽

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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呂爵安（Edan）開腔護花！

MIRROR成員呂爵安（Edan）跟大馬女神林明禎近日爆出戀情，Edan早前現身承認跟女神「了解中」，這段「明登戀」成為網民熱話，惟有「爵屎」發文表不滿，批「女神」只是賣弄身材騷胸的女星。

Edan在今午（9月10日）隨即發文護花：「實在見到太多流言，我的性格真的不太能忍受這種情況，所以我希望澄清一下。」

MIRROR成員︱呂爵安與林明禎「了解中」激嬲爵屎　Edan與女神「打羽毛球」？

呂爵安（Edan）發帖文護花！（取自instagram）

不慎讚好「打羽毛球」甫？

由於歌手J.Arie於在Threads留言問道：「『了解中』 係咪即係打咗羽毛球啦？」，Edan被發現對J.Arie的發文讚好，疑外界揣測跟明禎BB已「更進一步」。

為此Edan澄清只是按錯掣：「昨晚我看到一個threads，覺得裏面的猜測對女生十分不公平，於是我便想留言希望停止胡亂的猜測，但最後打消了念頭因為不想再節外生枝。沒想到這個過程卻不小心按到了讚好，令大家產生了誤會。」

MIRROR成員丨呂爵安霸氣護林明禎表示二人了解中　Edan與袁澧林沒聯絡

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勇於承擔的Edan承認正追求明禎BB，他寫道：

我不想再影響到女生的聲譽，所以我希望在這裏回應最後一次。明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。但我和明禎現時真的只是朋友，沒有任何其他，希望大家能夠給予一些空間，也不要再做任何猜測了。

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