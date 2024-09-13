失智症｜失智症關鍵因素曝光肥胖或缺少社交都危險　醫生教牢記「14件事」可降45%風險

▲ 失智症關鍵因素曝光，肥胖或缺少社交都危險，醫生教牢記「14件事」可降45%風險。

【失智症／認知障礙／腦退化／記憶力減退／失智風險／老人癡呆】人到一定年紀後，記憶力可能有所減退，甚至患上失智症。醫學雜誌《柳葉刀》近日發布論文，列出14項增加失智症風險的因素，其中吸煙飲酒、肥胖、缺少社交等都屬危險。台灣有醫生指出，只要牢記14件事，患上失智症風險可大減45%。

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失智症｜14大因素增加失智症風險

台灣重症科醫生黃軒在Facebook個人專頁發文，指醫學雜誌《柳葉刀》近日發表了一篇題為「Dementia prevention，intervention，and care：2024 report of the Lancet standing Commission」的論文，列出14項增加失智症風險的因素：

早期生涯

教育程度較低 : 失智風險增加5%

中期生涯

高血壓: 失智風險增加7%

聽力障礙: 失智風險增加7%

吸煙: 失智風險增加2%

肥胖: 失智風險增加1%

憂鬱: 失智風險增加3%

缺乏運動: 失智風險增加2%

糖尿病: 失智風險增加2%

LDL過高（LDL指低密度脂蛋白膽固醇，俗稱「壞膽固醇」）: 失智風險增加7%

過量飲酒: 失智風險增加1%

創傷性腦損傷: 失智風險增加3%

晚期生涯

社交太少: 失智風險增加5%

空氣污染: 失智風險增加3%

視力喪失: 失智風險增加2%

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失智症｜降低失智症風險14大建議

針對上述14個失智症風險因素，黃軒醫生還提及，當中《柳葉刀》提出了降低失智症風險的具體建議：

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研究人員指出，若能改善這14個失智風險因素，就可以預防或延緩至少45%的失智情況。黃軒醫生建議民眾重視這項研究結果，從早期生涯開始規劃，一直到晚期，都應該注意自身的健康習慣。

失智症｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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同場加映：科學實證11種補腦食物

美國健康資訊網站《Healthline》盤點11種補腦食物，每一種都獲科學實證對大腦健康有幫助，更有增強記憶力、減低腦退化風險等作用。

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