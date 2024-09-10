企業強人丨陳豪譚俊彥兩大視帝對決　姜大衞演商界老狐狸演技大晒冷

▲ 陳豪與譚俊彥在《企業強人》雙雄對決！

TVB新劇《企業強人》由陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衞等演出，當中「企業係由人建構出嚟嘅，如果要喺人同利益之間作出取捨，我一定會㨂前者」，此句是《企業強人》內主角趙愷（陳豪飾）劇中無時無刻掛在嘴邊的對白，亦是劇集中心思想。

《企業強人》的主軸企業是物流業，全程實景拍攝、無論大型集運倉、抑或走在前線的送貨綿羊仔，均由內地大型物流公司協力提供，加上物流主題亦貼近港人近年的購買及消費模式，內容既真實亦貼地。

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▲ 《企業強人》

企業強人丨商戰劇反映港劇特色

TVB當年的《大時代》、《馬場大亨》及《創世紀》播出時全部叫好叫座，即使重播，這3部劇集依然能引發迴響及熱話，而且劇集的理念及創意等，放在今時今日亦絕不過時。

《企業強人》監製羅永賢（Marco）指，商戰劇雖然需要面對題材艱澀難懂的風險，但由於商戰劇是警匪劇及專業劇外，最能反映港劇特色的劇集類型，故他與好拍檔黃偉強還是鼓起勇氣挑戰。

▲ 《企業強人》

企業強人丨陳豪角色延續《馬場大亨》

Marco透露，《企業強人》正正集合《大時代》、《馬場大亨》及《創世紀》的元素，當中陳豪的角色便是《馬場大亨》黃日華飾演的李大有的延續，Marco說：「李大有同趙愷最大相同之處係嗰種天馬行空、敢於突破嘅精神，佢哋都係會做啲人哋從來唔敢、唔想同唔肯做嘅嘢，例如為咗激勵士氣，趙愷可以去到好盡，又或者佢願意不斷轉換經營模式。」

今次為兩大視帝陳豪及譚俊彥塑造了近乎完全對立的企業家類型，陳豪飾演的趙愷，是世代物流公司的主席兼CEO，為人正直、重情重義，有夢想、有熱誠；雖然凡事看似與錢作對，但絕非沒有生意頭腦，並視企業中逾15,000名員工為瑰寶，經常大方餽贈之餘亦予以360度體貼照顧，堪稱大老闆界天花板。

企業強人丨雙雄大對決

譚俊彥飾演的徐道明曾是趙愷頭號愛將，及後轉職為投資公司成峰資本高級合伙人，更因某些原因介入世代物流；著重數據分析、擁更現代化管理概念的道明，生意頭腦及手段沒有一樣遜色於趙愷，與趙愷堪稱「企業雙雄」。

不過由於二人想法及處事手法太迥異，關係時敵時友、曖昩不清。

企業強人丨姜大衞演老狐狸

昨晚（9月9日），《企業強人》播出首輪宣傳預告，陳豪與譚仔施展渾身解數Chok到盡，在會議室的大枱上大搖大擺進行最強對壘，畫面既具張力亦不失幽默，似乎暗示了劇集的套路。

至於演技已達出神入化之境的John哥姜大衞，其飾演的邢文浩是叱吒商界多年的老狐狸！邢文浩是敬圖集團主席，表面親切但實質滿肚密圈。

隨著生意經驗漸長及人脈漸廣，文浩由實業家變成唯利是圖、只想搵快錢的市儈商人，令敬圖由實業企業變為以投資炒賣股票為主的公司。

最終更因自身利益罔顧與趙愷的家族情誼，一再對趙愷造成威脅，徐道明在二人之間，則扮演著亦正亦邪的無間道角色。

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