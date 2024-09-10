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SSSDP｜55個自資學士課程25/26學年納入計劃　應用學位課程資助學額增6%

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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東華學院提供的醫療影像學課程將於明年加入SSSDP。（資料圖片）

自資院校「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）最新課程名單出爐。教育局今日（10日）公布，2025/26學年共有55個學士學位課程獲納入計劃，包括3個新課程在內，共提供4,916個資助學額，按年增加91個學額。學額升幅主要來自應用學位課程，8個應用學位課程合計按年增加72個資助學額，按年急升6.1%，而相關課程每年學費資助額最多增至近9萬元。

每年資助額升2.1%　3課程明年加入資助計劃

2025/26學年SSSDP將涵蓋8間自資院校共55個學士學位課程，分別涉及55個首年學士學位（FYFD）課程的3,365個學額，以及44個銜接學位課程的1,551個學額，資助學額總數較本學年升1.9%。教育局指，獲資助課程屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待。

下學年有3個課程新加入SSSDP，包括樹仁大學應用數據科學（榮譽）理學士課程、東華學院醫療影像學（榮譽）理學士課程，以及職業訓練局轄下香港高等教育科技學院（THEi／高科院）提供的運動教練（榮譽）社會科學學士課程，分別涉及40、30及25個學額。都會大學共有20個課程獲納入SSSDP，共涉1,914個學額，稱冠8間院校。

4個應用學位課程資助學額升　最多獲近9萬元資助

過去兩年先後參加應用學位課程先導計劃的8個課程，下學年繼續納入SSSDP，共涉1,252個資助學額，按年增加72個學額，升幅達6.1%。

其中4個應用學位課程資助學額均有增加，3月獲批准成為本港首間「應用科學大學」的都大，所開辦的綜合檢測和認證榮譽應用理學士，以及運動及康樂管理榮譽工商管理學士課程，分別按年增加25個及11個資助學額；聖方濟各大學工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士課程，以及THEi開辦的屋宇設備工程（榮譽）工學士課程，亦分別按年升6個及30個學額。而方大的護理學（榮譽）學士課程則有640個1年級學額獲資助，稱冠8個應用學位課程。

下學年SSSDP課程資助金額將按年上調2.1%，實驗室為本課程每年資助金額將由79,770元增至81,450元，非實驗室為本課程則由45,810元增至46,780元；若連同應用學位課程可獲額外資助，實驗室為本課程總資助額將由每年87,770元，增至89,620元，非實驗室為本課程則由50,810元增至51,880元。

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