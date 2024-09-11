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致癌危機丨20歲女患大腸癌母亦患肺腺癌　專家嘆：1個飲食習慣惹禍

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【中秋節／BBQ／烤肉／燒烤／大腸癌／肺腺癌／肺癌／癌症／致癌物】中秋節快到，打算安排BBQ作家庭聚餐要留神！台灣有一對母女分別患上肺腺癌及大腸癌，而肇禍原因懷疑與她們用廢棄的輪胎框當烤肉架，兼一周3次的燒烤習慣有關。有營養師提醒，燒烤產生的有害氣味，附依著在衣服、頭髮及空氣中，長期吸入體內會增加患癌風險。

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Healthy Life
Healthy Life｜有今生冇來世 4期癌友組團去旅行 打破既定印象笑看生死

台灣營養師許瓊月於節目「聚焦2.0」中表示，一名只有20歲的女生患上大腸癌，其母則確診肺腺癌。母女倆有一個共同飲食習慣，便是每周會燒烤3次，而且會廢物利用，以廢棄輪胎框當烤肉架，而且就算食物燒焦，亦會全吃下肚。因此許瓊月懷疑，該對母女同罹癌，與長期燒烤、攝入致癌物質有關。

許瓊月又指，用廢輪胎框當烤肉架是十分不明智，因為邊上的輪胎極可能沒清乾淨，因此燒烤時，並非散發著烤肉香，而是非常臭的味道，好像是輪胎燒焦的氣味。

輪胎燒焦氣味可能有毒，因此女子家每次烤肉都會出現有毒氣體，女子家又非常頻繁烤肉，或許這也是造成媽媽得肺腺癌。

許瓊月建議，如果食物烤焦了就不要吃，若真的捨不得，至少把烤焦部分去除，而烤肉產生的有害氣味也會附著在衣服、頭髮及空氣中，罹癌風險亦因此會有所提高。

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3大燒烤方法 避免吸入致癌物

燒烤肉類時之所以嗅到香氣，是因為高脂動物食材例如五花肉、牛仔骨、香腸、煙肉等的油脂滴進高溫炭火中溶解。但這些香氣容易帶有有害物質「多環芳香烴」，吸入體內容易增加患癌風險，同時也會黏附在食物上，讓大家不知不覺吃進體內。

台灣奇美醫學中心營養師曾郁芳建議大家在燒烤時，可以利用以下3大方法，有助避免油脂滴進炭火而產生有害物質：

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健康燒烤4大重點

曾郁芳指出，想要避免因為燒烤而影響健康，可以依照以下4大重點作出改變：

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