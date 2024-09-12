表揚優秀教師 弘揚敬師精神

▲ 敬師運動委員會2024/25年度委員合照、敬師運動委員會委員及參與團體

（後排左起）

委員 : 殷見歡校長（政府中學校長協會）、委員 : 游偉賢先生（中西區家長教師會聯會有限公司）、委員 : 黃裕良先生（深水埗區家長教師會聯會有限公司）、委員 : 張鳳媚校長（家庭與學校合作事宜委員會）、委員 : 林國偉校長（香港特殊學校議會）、委員 : 譚先明校長（聖公會小學校長會）、委員 : 翁美茵校長（中華基督教會香港區會小學校長會）、委員 : 葉妙顏校長（香港天主教教區學校聯會）、委員 : 袁曉川女士（荃灣區家長教師會聯會有限公司）、委員 : 勞佩珊校長（官立小學校長協會）、委員 : 侯漢碩先生（北區家長教師會聯）



（前排左起）

委員 : 梁金歡校長（香港非牟利幼稚園聯會）、委員 : 陳淑儀校長（津貼小學議會）、司庫 :朱慧敏校長（香港資助小學校長會）、第二副主席 :招祥麒博士（香港私立學校聯會）、主席 : 李少鶴校長（香港教師會）、第一副主席 :梁俊傑校長（香港教育工作者聯會）、秘書 : 簡偉鴻校長 (香港津貼中學議會）、委員 : 鄭建德博士（香港中學校長會）、委員 : 陳狄安校長（香港直接資助學校議會）

教師對教育的熱忱，以及專業、敬業的精神，值得嘉許和表揚。由20個教育團體組成的「敬師運動 委員會」，透過公開表揚優秀教師，發揚「尊師重道」的傳統美德，確立教師專業形象。在今年9月舉辦「敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮」，來自全港接近850間中小學、幼稚園及特殊學校，超過1 600位出色的教育工作者獲表揚。

獲表揚教師心聲

言傳身教 塑造生命

對於幼兒來說，成人就是他們的榜樣，加上幼稚園是他們親身體驗群體生活、獲得知識的地方，教師必須「言傳身教」，成為幼兒的學習模範。

我總是帶着微笑與幼兒打招呼及握手說再見，甚至有時會給予熱情的擁抱，讓幼兒感受到身邊的人對他們表達的愛，成為一個被愛包圍的孩子。對於表現正向的幼兒，我會給予高度的讚揚，同時鼓勵他們表達對同儕的欣賞，學會欣賞自己及他人的優點，從而發展出正面的價值觀。

當幼兒接受挑戰時，較易有負面情緒，例如在比賽輸後卻不服輸。我會模擬這種情況及示範如何處理，以角色扮演形式的學習活動，教導幼兒以正面態度面對挑戰。

我很高興能夠看到牙牙學語的幼兒長大至成為一個懂得關心及安慰別人的小朋友，未來的我會繼續「言傳身教」，讓幼兒從中「塑造生命」，培養他們良好的品德及生活情操。

▲ 保良局方譚遠良幼稚園黃淑芬老師

關愛同行

教育是一份良心工作，在工作上碰到的人都會受到我們影響。因此，我們必須樹立良好榜樣，時刻無忘幼教初心，無論遇到任何困難都永不言敗。主耶穌是我們最佳的老師。衪教我們要敬愛上帝，愛人如己。這個信念使我堅持主領早會及午會，讓自己有更多機會跟學生分享勉勵。在那短短15分鐘裡，總是洋溢著滿滿的愛。

我校的團隊為孩子努力不懈。我會繼續凝聚力量，讓教師們各展所長，目的令孩子發光發熱。在過程中，家長的支持也十分重要。慶幸在過往的幼稚園活動中，家長都會一呼百應，甚至連畢業生家長也會回來幫忙，這真的是一幅美麗的圖畫。

聖經記着說，因為上帝愛我們，又住在我們裏面，所以我們可以靠着衪，以及衪所成就的一切去愛別人。我們會在天父保守下求新求變以力臻完善。

▲ 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園梁潔明校長

關愛同行──學生教會我的事

正當感覺教學停滯不前時，我上了最幸福的一課—一堂六年級的生命教育課。

「離別」與「感恩」是兩個難以教授的課題，尤其對象是人生歷練不多的小學生。在課堂上，學生回憶他們六年小學生涯的點滴，分享最懷念、最值得感恩的時刻。一個不善辭令的男生站在黑板前深深吸了一口氣，眼淚瞬間落下，吐出一句：「多謝！」淚水從這刻起遍布每個角落。分享的尾聲，「我很喜歡六恩班！」真摯、直接的表達，使我回應時也忍不住哽咽。

下課後，他們捨不得離開課室，繼續在班房內享受同儕共處的時間，分享彼此的心情和回憶。我看着一個個哭腫了的臉，默默感謝他們為我帶來衝擊，讓我體會老師的價值不在於教授知識，而是帶領孩子走進有情、有愛的世界。

學生感謝升中之路的同行者，而我的教育歷程中，也幸運地遇上真誠的教師團隊。在不平坦的教育路上，真摯交流、互相扶持、勇於表達—這是學生教會我的事。

▲ 大埔浸信會公立學校葉慧姍主任。任教科目：中文、普通話、視藝。

有教無類 不離不棄

小孩子就像一張白紙，只要我們用心教導，雖然他們未必會名成利就，但至少在他們面對挫折時，總能展示有足夠的韌力捱過去，走得更遠，活出燦爛的人生。

俗語云：「十隻手指有長短。」在班中的同學一樣，各有不同性格，總會有些是班中的「百厭星」，他們愛在堂上搗蛋、擾亂秩序……但這些「百厭星」往往是絕頂聰明。他們成績差，不是因為他們能力弱，而是他們找不到學習的動力。他們需要的不單是說教和講道，更需要我們的愛心與關懷，陪伴他們一起尋找學習及人生的樂趣。

在我的教學生涯中，出現過很多不同的「百厭星」。他們看似頑皮搗蛋，卻有一顆溫暖的心，只要我們多了解、多關心、多走一步，孩子便會因你而改變。我感恩學生們出在我生命中留下痕跡，為我人生添上絢麗的色彩。

▲ 沙田循道衛理小學譚淑華副校長。任教科目：中文、常識。

共建知識 促進學習

我常把創新教學元素融入課堂。例如，用紙牌遊戲教授化學元素周期表、播放音樂以教授物理中音頻的概念、以色盲體驗引入三原色的教學等。

學生說：「老師，我這次發現元素周期表只有兩個液態元素。可以再玩多一次紙牌遊戲嗎？」我答：「可以，請你繼續發掘更多元素周期表的特性！也試試別看著元素周期表玩吧！」另一位說：「原來音頻能組成歌曲，真不可思議！」我說：「還有更多知識等你發掘！」在色盲體驗中，有人說：「體驗過什麼是色盲，才明白要多關心色盲者。」我答：「學習就是要讓我們更懂得關懷別人。」

學生的回應是我成長的動力。

我一直受益於前輩的指導、與後輩的交流及同行者的互相學習。這種互相學習、共建知識的氛圍讓我不斷進步，令我有充足動力在教育專業的終身學習之路上前行。

▲ 香島中學朱國傑主任。任教科目：化學、科學、德育。

亦師亦友 關愛同行

作為教師，最大的滿足感源自與學生建立深厚關係，在學生成長路上結伴同行，一同經歷高低起伏。

作為物理科老師，陪伴學生討論物理知識、引導學生追求事實真理、鼓勵學生從生活中實踐物理。能夠做到授人以漁，正是我教學路上最大的鼓舞和推動力。

我的另外一個身份—訓導老師。一方面，我扮演著「嚴厲的檢控官」，查找、糾正學生的過錯及作出懲處；另一方面，我亦要扮演「心靈醫生」，聆聽他們的心聲，了解他們的內心，給予他們力量向善改過。我很珍視每次處理個案的機會，我堅信「關心」是與學生建立關係的最佳良方。學生感受到關愛和支持，自然獲得更多自信和勇氣，在往後的人生路上以積極正面的態度迎接挑戰。

教學不僅是傳授知識，更是塑造生命的過程。我深信透過言傳身教，以無私的關愛和支持，陪伴學生成長，達至以生命影響生命。

▲ 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學吳國偉老師。任教科目：物理。

以愛同行 將心比心

在群育學校工作幾年，我時常會反問自己是否勝任。被派進來的學生，大多背負成長路上的缺失，除了傳道授業，她們最需要的或許是一個「同行者」，但要擔當這角色實在不易。

有些學生總是心事重重，卻不輕易說出口，於是我嘗試寫信跟她們溝通。哪怕只收到寥寥數語，我都用盡心思回覆，學生雖然說我「長氣」，但也漸漸願意傾訴心聲，讓我能適時協助。我最深刻的是有一次，學生在晚上來電，說自己因自殘而入院。作為老師，心情是矛盾的，既不想她繼續傷害自己，又不想否定她的情緒。我想，責備的話她已聽過不少，所以我還是平靜地陪伴她度過那個晚上。對老師和學生而言，接納情緒都是艱深的課題。「先處理心情，再處理事情」，我相信她們若能為情緒找到出口，慢慢會好起來的。

作為「同行者」，我們無法代替學生面對困境，也無法為她們除去人生的障礙，但我相信，用同理心聆聽，和不離不棄的陪伴，就是同行的意義。

▲ 明愛樂恩學校吳慧清老師。任教科目：中文、普通話。

亦師亦友 關愛同行

作為一位教師，我有一次與學生之間深刻且難忘的教學經驗，而這次經驗深深地觸動了我的心靈。

一天，一位學生面帶愁容，憂心忡忡地走進教室，顯然正面對著一些困擾。課堂結束後，我留下他，試圖了解他是否遇到什麼困難或煩惱。他猶豫了一會兒，然後輕聲地說：「李老師，多謝你！」雖然他當時並沒有分享他遇到的困難或煩惱，但這句話讓我感到驚喜和感動，我意識到這位學生當時確實感受到我對他的關愛和支持，令他感覺舒懷。

從那天開始，我下定決心每天都會向學生說一些鼓勵和關愛的話語。我告訴學生們，他們是獨一無二的，擁有無限的潛能和價值。這些話語不僅是口頭的讚美，更是我對他們真摯的關懷和期許。希望學生們每天都能夠感受到他們在老師及學校眼中的重要性，並鼓勵他們相信自己的能力。

▲ 香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校李明欣老師。任教科目：數學、生涯規劃。

(特約)