親子好去處︱$288參觀本地麵包廠 親手整麵包鮮果撻+送曲奇+有證書
撰文： 王明芳
發布時間： 43 分鐘前
【親子好去處/多多美麵飽西餅公司/麵包廠/自製麵包】無論大人小朋友都有喜歡吃麵包，但有沒有想過親手製作麵包呢？本地麵包品牌「多多美麵飽西餅公司」近日推出「參觀麵包廠連麵包及鮮果撻製作」活動，只需$288小朋友就可以深入了解麵包製作過程外，還可以體驗自製麵包的樂趣！
親子好去處︱低至$288參觀本地麵包廠 親手製作麵包
本地麵包品牌「多多美麵飽西餅公司」於1988年創立，多年來除了堅持「香港製造」，近日麵包廠推出「參觀麵包廠連麵包及鮮果撻製作」活動，家長和子女可以親眼目睹麵包製作過程，學習到課外知識，更可以體驗自製麵包的樂趣！另外，今次活動也有鮮果撻示範及實習，更會送馳名曲奇手信，活動完結後每位小朋友都會獲發證書，絕對是非常值得體驗的活動！
最新影片推介：
參觀「多多美麵飽西餅公司」麵包廠活動約2小時，共有7個環節，內容如下：
1. 材料介紹及麵包製作示範
2. 麵包製作實習（每人可做麵包兩個）
3. 茶點及發問時間
4. 工場參觀，了解麵包製造過程
5. 鮮果撻示範及實習
6. 購買紀念品：可以優惠價選購麵包、果撻、自家曲奇餅。
7. 學員自製麵包出爐（每位小朋友學員可獲証書一份）
「多多美麵飽西餅公司」麵包廠活動詳情：
日期：9月20、27日
時間：15:30 - 17:30
優惠：$288/位（原價$346/位）*2 - 11歲小朋友必需由成人陪同
費用包括：每位可獲馳名曲奇手信 (560g) 一盒及小朋友證書一份
預訂連結：【按此】
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