親子好去處︱$288參觀本地麵包廠　親手整麵包鮮果撻+送曲奇+有證書

▲ KKday推$288優惠價參觀本地麵包廠，小朋友可以親手整麵包！

【親子好去處/多多美麵飽西餅公司/麵包廠/自製麵包】無論大人小朋友都有喜歡吃麵包，但有沒有想過親手製作麵包呢？本地麵包品牌「多多美麵飽西餅公司」近日推出「參觀麵包廠連麵包及鮮果撻製作」活動，只需$288小朋友就可以深入了解麵包製作過程外，還可以體驗自製麵包的樂趣！

親子好去處︱低至$288參觀本地麵包廠 親手製作麵包

本地麵包品牌「多多美麵飽西餅公司」於1988年創立，多年來除了堅持「香港製造」，近日麵包廠推出「參觀麵包廠連麵包及鮮果撻製作」活動，家長和子女可以親眼目睹麵包製作過程，學習到課外知識，更可以體驗自製麵包的樂趣！另外，今次活動也有鮮果撻示範及實習，更會送馳名曲奇手信，活動完結後每位小朋友都會獲發證書，絕對是非常值得體驗的活動！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：

參觀「多多美麵飽西餅公司」麵包廠活動約2小時，共有7個環節，內容如下：

1. 材料介紹及麵包製作示範

2. 麵包製作實習（每人可做麵包兩個）

3. 茶點及發問時間

4. 工場參觀，了解麵包製造過程

5. 鮮果撻示範及實習

6. 購買紀念品：可以優惠價選購麵包、果撻、自家曲奇餅。

7. 學員自製麵包出爐（每位小朋友學員可獲証書一份）

「多多美麵飽西餅公司」麵包廠活動詳情：

日期：9月20、27日

時間：15:30 - 17:30

優惠：$288/位（原價$346/位）*2 - 11歲小朋友必需由成人陪同

費用包括：每位可獲馳名曲奇手信 (560g) 一盒及小朋友證書一份

預訂連結：【按此】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】