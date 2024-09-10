食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適

【食物中毒／食用安全／土瓜灣／金港薈／酒樓／內地團／旅行團／諾如病毒／李斯特菌】今日（10日）中午12時，香港警方接報指土瓜灣有至少14人感上吐下瀉，懷疑食物中毒，其中11人需送往伊利沙伯醫院治理；據悉，全數患者均屬於一個內地旅行團，昨日抵港並於土瓜灣金港薈進食晚餐，惟暫時未知事件源於感染哪種細菌，亦未知是否與金港薈的膳食有關。

最新影片：

食物中毒｜內地團14人疑食物中毒送院

今日（10日）中午12時，香港警方接獲報案指土瓜灣九龍城道飛達工商業中心外有至少14人感腹瀉、嘔吐等不適，懷疑屬食物中毒；接報後消防處派出十多輛救護車及流動傷者治療車到達現場，把其中11人送往伊利沙伯醫院接受治理，部份人需坐輪椅，全部人均清醒。據悉，全部患者均屬於一個來港6日參加歌唱比賽的江西旅行團，該旅行團昨日抵港，並在晚上到訪土瓜灣金港薈酒樓進食晚餐。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

據現場消息指，一行人曾在金港薈食過龍蝦等，今早隨團到九龍城道一間錶行購物時，相繼感到不適，有人在附近公園上吐下瀉，亦有人輕微不適而坐路邊休息，部分未受影響的團友則返回旅遊巴。有團友表示，一行人昨晚在金港薈進食團餐，深夜開始就有人屙嘔不適，有人在凌晨約3、4點感肚痛腹瀉，直到6點多才離開廁所，但卻又買不到藥，推測或與昨晚吃過龍蝦、雞翼等食物有關。

有關部門正向各事主了解事前進食紀錄，暫時未知事件由哪種病毒引起，以及未知是否與金港薈的膳食有關。

據悉，金港薈曾於今年7月發生食物中毒事件，造成2個內地旅行團共13人出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵。

食物中毒｜未煮熟水產危害

根據食安中心資料，野外捕獲的水產較可能帶有寄生蟲；人工養殖的魚類如投餵的飼料含有寄生蟲，亦有可能受寄生蟲感染。在眾多寄生蟲中，最令人關注的是吸蟲（肝吸蟲和肺吸蟲）、蛔蟲（如廣州管圓線蟲）和縧蟲（如裂頭縧蟲屬）。一些淡水蟹和淡水螺已知分別有肺吸蟲和蛔蟲寄生，而魚類則可能帶有肝吸蟲和縧蟲。

而有害的微生物包括細菌（例如副溶血性弧菌和霍亂弧菌）和病毒（例如諾如病毒）兩種。副溶血性弧菌天然存在於海水（河口和近岸水域）中，難免會有海產受到弧菌的污染。另一方面，鹹水和淡水（例如河流）均有霍亂弧菌的蹤影。諾如病毒則是本港最常見的食源性病毒之一，普遍存在於受污染的海水中。介貝類海產若生長於被污染的水域，受污染的機會就會大大提高。

食物中毒｜2大預防措施

食安中心列出以下2項預防措施，提醒市民遵守，以免造成寄生蟲或細菌和病毒感染。

1. 避免進食生醃水產 ：未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製魚和螃蟹並不能殺死這些有害的微生物和寄生蟲。因此，生醃螃蟹（例如醉蟹）、生醃魚（例如南美魚生 ceviche）、生蝦（例如泰式生蝦刺身）和生醃螄蚶（例如醉螄蚶）都曾成為人們食物中毒的元兇。

：未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製魚和螃蟹並不能殺死這些有害的微生物和寄生蟲。因此，生醃螃蟹（例如醉蟹）、生醃魚（例如南美魚生 ceviche）、生蝦（例如泰式生蝦刺身）和生醃螄蚶（例如醉螄蚶）都曾成為人們食物中毒的元兇。 2. 避免進食未煮熟的水產：在某些地區，人們習慣把螄蚶等介貝類水產只煮到半熟（或輕焯），認為這樣能保持食物的鮮味。但進食未經煮熟的介貝類也是食物中毒的常見成因之一，因為食物只是煮到半熟，裡面的有害微生物和寄生蟲還未被殺死。

同場加映：

食物安全｜美國熟肉品牌Boar's Head爆食安風波 57人染李斯特菌9人身亡緊急回收317萬公斤產品

根據香港食安中心資料，李斯特菌病是一種較為罕見但死亡率高的嚴重疾病，死亡率高達20%至30%，預計潛伏期中位數為3星期；受感染者通常會在進食受污染食物後，約3至70天內出現病徵，包括類似感冒症狀、噁心、嘔吐、腹部痙攣、腹瀉、頭痛、便秘及持續發燒，但值得留意是仍有部分人在感染此病後沒有出現任何症狀，而嚴重感染個案則會出現敗血病和腦膜炎。

食物中毒｜預防李斯特菌感染7大方法

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：

遊日注意｜熊本縣人氣「轟之瀑布」 124人戲水後嘔吐腹瀉 水中驗出諾如病毒

食物中毒｜諾如病毒病徵傳播途徑

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5