求職騙局｜涉以高薪誘騙港人到東南亞　兩男還押10月答辯

▲ 兩男涉以高薪荀工誘騙港人至東南亞國家，同被控串謀欺詐罪，還押10月再訊。資料圖片

2名男子涉在2020年以高薪荀工誘騙港人至東南亞國家，同被控串謀欺詐罪，兩人原定今（10日）於區域法院答辯。法官關注控方案情及被告的犯罪意圖，控辯雙方分別表示需時修改案情及給予法律意見，案件押後至10月23日答辯。其中32歲男子另承認1項洗黑錢罪，涉及洗黑錢約698萬元，押後至下月求情。

被告馬智豪（32歲）和張敏懷（25歲，學生）涉東南亞詐騙禁錮案，同被控1項串謀欺詐罪。控罪指，2人於2021年某日至2022年8月某日在香港，一同串謀和與其他身份不詳的人，串謀詐騙某些會被誘使前往外地工作的人士，即不誠實地向該等人士虛假地表示有真正的就業及或商業機會產生可觀的經濟報酬，從而誘使該等人士前往其他國家。

法官關注控方案情及被告的犯罪意圖，控辯雙方分別表示需時修改案情及給予法律意見，案件押後至10月23日答辯。

另外，馬今承認1項洗黑錢罪，指他於2020年11月25日至2021年6月4日 ，處理中銀帳戶內總額港幣約698萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

就洗黑錢案情指，事發於2021年1月至2月，3名事主在Facebook看見售賣遊戲帳戶、迪士尼公仔及模型的貼文，共轉帳約5,600元到被告的「轉數快」帳戶，事主付款後收不到貨品，遂報警求助。

警方調查顯示，「轉數快」帳戶以被告名下的中銀戶口開設，被告在2011年11月開立該中銀出糧戶口，被告當時報稱任職技術員，月入1萬至2.5萬元。

提存紀錄顯示，由2020年11月25日至2021年6月4日，戶口有2.1萬筆存款，總額為約698萬元，其中約678萬元經「轉數快」存入，金額介乎10元至2.7萬元，被告其後全數提取698萬元。

被告在2022年6月被捕，在警誡下及錄影會面均保持緘默。稅務局資料顯示，被告在2019至2021年度的收入為12.5萬及27.7萬元。

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